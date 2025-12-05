Nothing Phone(3a)Lite 實測｜$1999玩轉透明機身 型格性能兼備

Nothing Phone (3a) Lite 實測＋報價｜Nothing自誕生以來便以獨樹一幟的透明美學在科技圈掀起波瀾，繼早前推出的旗艦型號後，Nothing將目光投向更親民的入門市場，於香港正式發佈了 Nothing Phone (3a) Lite。這款定價二千元有找的新機，不僅繼承了品牌標誌性的透明機身設計語言，更在性能與實用性上作出了令人驚喜的平衡。記者近日深入試用了這款被視為「潮人入門首選」的手機，詳細剖析它是否真能做到內外兼修。



Nothing Phone(3a)Lite 上手實測

外觀設計 透明美學與手感

Nothing Phone (3a) Lite 最引人注目的無疑是其外觀設計，在二千元價位的手段中，絕大多數產品往往受限於成本而採用較為平庸的塑膠機身或公模設計，但 Phone (3a) Lite 卻詮釋了經典的透明背蓋設計，將內部組件以一種具備工業美學的方式呈現，配合玻璃包覆的機身，在光線下呈現出豐富的層次感與細膩的視覺紋理。

Nothing Phone(3a)Lite 售價只需$1999 (8+256GB)

記者在握持感上亦有驚喜，雖然為了控制重量而採用了鋁合金電池框架強化結構，但整體手感紮實而不沉重，邊框過渡圓潤，長時間單手操作也不會感到疲勞。機身具備 IP54 防塵防水能力，這意味著它能應對日常生活的雨水噴濺或灰塵，對於一款講求日常實用的手機而言，這是一個相當貼心的防護規格。

越級的亮度與細膩屏幕表現

屏幕往往是入門級手機最容易被「閹割」的部分，但 Phone (3a) Lite 在這方面卻顯得誠意十足。它配備了一塊 6.77 吋的柔性 AMOLED 屏幕，解像度達到 FHD+ 級別。在實際測試中，這塊屏幕的表現相當亮眼，色彩飽和度高且黑位深邃，尤其是在觀看 HDR 影片時，畫面的立體感非常強烈。其峰值亮度可達 3000 nits，嘗試在戶外強光下使用，屏幕內容依然清晰可見，高達 1300 nits 的戶外亮度確保了閱讀體驗不受影響。此外，120Hz 的自適應更新率讓滑動介面或瀏覽網頁時的流暢度大增，配合 2160 Hz PWM 調光技術，有效減低了在低光環境下使用手機對眼睛造成的疲勞感。

屏幕比想像中更為亮麗

Dimensity 7300 Pro 性能跑分驚喜

對於一款定價 $1999 的手機，性能通常只能用「夠用」來形容，但 Phone (3a) Lite 的表現卻超出了預期。新機搭載了由台積電 4nm 製程打造的 MediaTek Dimensity 7300 Pro 處理器。這顆晶片針對高負載任務進行了優化，配合 8GB 實體記憶體及可額外擴充的 8GB 虛擬記憶體，多工處理能力相當穩健。

接近95萬跑分

在利用 AnTuTu 進行的跑分實測中，Phone (3a) Lite 取得了接近 95 萬分的優異成績。這個分數不僅遠超同價位的競爭對手，甚至逼近部分中高階機型的水平。在實際遊戲體驗中，運行主流的大型 3D 遊戲如《原神》（中畫質）幀率表現穩定，並未出現明顯的過熱或卡頓情況。

機身設有 Essential Key

Glyph Light 與 Essential 功能

除了硬件規格，軟件體驗才是 Nothing 手機的靈魂所在。Phone (3a) Lite 運行基於 Android 15 的 Nothing OS 3.5，介面設計簡約純淨，沒有多餘的預載軟件。其中，「Glyph Light」燈效介面依然是最大的亮點。雖然相比旗艦型號有所簡化，但其功能性依然強大。用戶可以自訂來電與通知的燈光序列，而「Flip to Glyph」翻轉靜音功能在會議或需要專注時顯得格外實用。

此外，新增的「Essential Key」與「Essential Space」功能則進一步強化了手機的工作屬性。透過 AI 驅動的工具，用戶可以更高效地整理筆記、創意靈感及媒體內容。而「Essential Search」功能更支援在無網絡連線的情況下快速存取已保存的資料，這一點對於經常需要在移動辦公或信號不佳環境下查找資料的用戶來說，無疑是一個非常實用的加分項。

滿足日常全天候需求的續航力

影像系統方面，Phone (3a) Lite 搭載了 5,000 萬像素的主鏡頭，配備 1/1.57 吋大底感光元件及 TrueLens Engine 4.0 影像處理技術。在日間拍攝時，照片的解析力不錯，色彩還原趨向自然真實。而 Ultra XDR 功能在處理高光比場景時，能有效保留亮部與暗部的細節。續航力方面，內置的 5000 mAh 大電池配合省電的處理器，可續航近兩天。實測在中高強度使用下，堅持一天絕對綽綽有餘。雖然 33W 的充電速度不算極致快速，但考慮到其長續航的特性，這並不會構成太大的使用困擾。

三鏡系統，5000幕像素主鏡頭攝力不錯

Nothing Phone(3a)Lite 實拍實測👇👇👇

總結：二千元價位 型格、高性價比之選

Nothing Phone (3a) Lite 並非單純以低價搶市的產品，而是在保持親民價格的同時，成功保留了品牌獨有的設計靈魂與優質體驗。它擁有同級難覓的透明型格設計、質素極高的 AMOLED 屏幕，以及跑分近 95 萬分的強勁性能。