iPhone 17e渲染圖提前洩露 瀏海屏變成動態島 但僅售這個價錢
撰文：快科技
出版：更新：
有博主繪製了iPhone 17e外觀渲染圖，該機整體造型酷似單攝版iPhone 17，新品將在明年上半年亮相，這是iPhone 17系列中最具性價比的一款。
據爆料，iPhone 17e將採用6.1吋屏幕，這塊屏幕跟iPhone 16一樣，其最大變化是採用靈動島設計。換句話說，iPhone 17e的到來將徹底終結蘋果手機的劉海屏時代。
不過由於iPhone 17e採用16同款屏幕，所以該機仍然無緣高刷新率，依然只有60Hz。
硬件方面，iPhone 17e應該會採用最新一代A19晶片，按照蘋果的慣常做法，iPhone 17e搭載的A19可能會縮減GPU核心，從而跟標準版iPhone 17區別開來。
售價方面，iPhone 17e的售價應該會和現在的iPhone 16e全面看齊，預計為4499元人民幣起。從定位來看，iPhone 17e主要是吸引iPhone 11等老用戶。
結合iOS系統的流暢性優勢，iPhone 17e能夠維持未來2-3年左右的流暢體驗，這對於換機頻率並不高的用戶來說比較有吸引力。
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】