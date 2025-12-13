5G只是4G加速版？商用6年缺殺手級App　專家揭背後真正價值

早前，內地KOL羅永浩在與B站UP主「何同學」在一檔Podcast節目中談到了5G，羅認為對普通用戶感知而言，5G並沒有太多用。



隨後這個言論引起了軒然大波，而羅永浩本人也是火速澄清：

我的意思是5G來了以後沒像3G轉4G的時候那樣產生很多新型的C端應用，不是說5G本身沒用。

5G商用6年來，關於「5G無用論」的聲音一直沒有斷過。對此，相關行業專家表示，雖然5G確實沒有明顯的「殺手級App」橫空出世，但用戶流量的持續增長是不爭的事實。

5G基站更高的容量，在潛移默化中改變了用戶的流量使用行為，短視頻、直播電商等新型社交媒體和商業模式，已成為移動網路的主流。

此外，5G在工業領域的應用價值，也逐漸體現。最新數據顯示，5G應用已融入中國97個國民經濟大類中的86個，5G+工業網路案例總數超13.8萬個；部署5G行業虛擬專網6.4萬個,培育技術先進、特色鮮明的5G工廠1260個。

