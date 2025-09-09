小米首款伺服電動牙刷　備LCD彩色螢幕　6軸陀螺儀識齒面分區清潔

小米有品眾籌上線了米家伺服掃振電動牙刷Pro，將於9月10日10點正式開啟眾籌，眾籌價269元（人民幣，下同），建議零售價349元。



這是米家首款伺服電機電動牙刷，搭載全新伺服掃振電機，模擬巴氏刷牙45°擺動原理，掃振擺幅最高可達60°，配合六軸陀螺儀智能識別齒面，可實現分區清潔。

這是米家首款伺服電機電動牙刷，搭載全新伺服掃振電機（小米有品）

在牙側面增大擺幅，擴大清潔範圍，深入牙縫去除殘渣；咬合面減小擺幅、提高振頻，強化窩溝清潔效果。

相較於上一代米家電動牙刷，其清潔範圍擴大至3倍，清潔效率達91.96%，可有效減少牙菌斑滋生。

+ 2

機身配備智能LCD彩屏，可即時展示清潔覆蓋、刷牙時長、菌斑情況三大核心訊息，直觀展示，無需打開手機App。滿電狀態下，柔和模式可使用約180天，標準模式約100天，支持Type-C通用充電接口，2分鐘快充可滿足1次深度清潔。

配備無銅包膠緩震刷頭，可防打牙，提供兩種刷頭選擇，分別是清潔型刷頭、呵護型刷頭。

支持連接米家APP，可定製模式刷牙模式，設置個性模式，並查看刷牙時長、壓力分佈、牙菌斑風險等數據，獲取口腔護理建議。

機身採用UV噴塗工藝，呈現陶瓷質感，整機達到IPX8級防水，可直接水洗，配備旅行鎖功能，收納時避免誤觸。

延伸閲讀：小米智能室外攝像機4 Pro開售 3攝3K超清還有9倍變焦 價格親民（點擊連結看全文）

+ 8

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】