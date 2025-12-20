iOS 26.2竟藏30項大更新！iPhone 17有救了　這功能成最大亮點

蘋果在12月13日正式向全球iPhone用戶推送iOS 26.2更新，這是iOS 26系統發布以來的第二次重大版本升級。本次更新不僅修復了困擾用戶許久的iPhone 17爆Ping問題，還帶來多達30項新功能與系統優化，包括鎖定畫面Liquid Glass透明度調整、Apple Music離線歌詞、提醒事項鬧鐘功能等實用更新。隨著新功能一次到位，不少iPhone用戶在升級前出現觀望心態，擔心更新後是否會影響系統穩定度，甚至出現耗電加劇、App 異常、效能下滑等無法預期的問題。



iOS 26.2的亮點功能相當豐富，最受矚目的是，蘋果終於修正iPhone 17系列基頻晶片韌體，徹底解決玩手遊時無故爆Ping的延遲問題。

iOS 26.2六項重點功能：

+ 3

1. 鎖定畫面時鐘新增專屬Liquid Glass透明度微調滑桿，用戶可自訂全透明到高霧化效果，相較iOS 26.1的調整變化更加細膩。

2. 提醒事項App新增「緊急」開關，設定後會像鬧鐘一樣持續響鈴並震動，直到按下停止或稍後提醒才會停止，堪稱治療健忘症的神器。Apple Music也迎來離線歌詞功能，讓通勤族或出國用戶在無網路時也能查看歌詞。

3. 睡眠評分區間全面調整，分數級距更明確貼近實際睡眠感受，例如「非常低」從原本0至29分調整為0至40分，「非常高」則從90至100分調整為96至100分。

4. 測距儀App也導入Liquid Glass設計，水平儀工具採用液態氣泡介面，轉動iPhone時氣泡流動與觸覺回饋更加細膩逼真。

5. iPhone新增「螢幕閃爍」通知提醒功能，過去僅能讓LED閃光燈閃爍，現在螢幕也可閃爍作為通知提醒。

6. AirPods即時翻譯功能正式擴大至歐盟地區，支援AirPods Pro 3、AirPods Pro 2及 AirPods 4降噪版本，讓不同語言的雙方進行自然對話。

根據瘋先生網站與果仁官網彙整的災情統計報告顯示，多數用戶回報iOS 26.2更新後系統運作順暢，電池續航表現穩定，並未出現明顯耗電或發燙問題。不過仍有少數用戶反應在剛升級48小時內感覺iPhone耗電發燙比以往更明顯，專家指出這屬於正常現象，因為系統需要時間重新索引與優化。

統計數據顯示，各款iPhone升級iOS 26.2後的順暢度表現良好，僅極少數用戶遇到App閃退或小工具捲動延遲問題，蘋果已在本次更新中修正相關錯誤。

此外，iOS 26.2還新增「增強安全提示」通知機制，提升通知的傳送準確性與及時性，密碼App新增「已排除的網站」功能，用戶可自行管理哪些網站在登入時不會自動儲存密碼。無邊記App新增表格功能，CarPlay可關閉訊息釘選顯示，遊戲App功能也獲得改進。

整體而言，iOS 26.2是一次相當完整且實用的系統更新，不僅修復iPhone 17系列的網路延遲問題，還帶來多項貼心功能優化。根據網友回報統計，本次更新災情相對較少，系統穩定度與電池續航表現均維持良好水準。

建議用戶在升級前先參考災情統計報告，並確保備份重要資料，升級後若遇到耗電或發燙問題，可等待48小時讓系統完成優化。蘋果預計將持續推出後續更新，進一步提升iOS 26的使用體驗。

延伸閲讀：iPhone 20周年紀念版看點流出 無邊框更是曲面？還有2大創新改動（點擊連結看全文）

+ 21

延伸閱讀：

iPhone Air 降級 iPhone 14 Pro Max 倒賺 1.5 萬！網友：「體感全面升級！」

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】