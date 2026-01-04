AI教父職業觀點：未來別只學寫程式！備這特質與數學根基才是關鍵

人工智能持續改變職業格局之際，被譽為「AI教父」之一的約書亞•本吉奧（Yoshua Bengio）分享了他對下一代的職業期許。他在一檔Podcast節目中談及，若為年僅四歲的孫子提供建議，他會強調：應將重心放在成為一個真正美好的人。他認為，即便未來機器能夠承擔絕大多數工作任務，人類內在的本質仍將延續，不會被技術取代。



他指出，隨着企業加快在日常流程中引入人工智能，那些依賴鍵盤操作的工作正逐步面臨被替代的命運，這已成為不可避免的趨勢。而諸如水管維修等需要身體參與的體力勞動，雖然也可能在將來由機器人完成，但實現的時間會更久。無論技術發展到何種程度，人類獨有的品質依然無可複製——愛、責任感，以及因幫助他人而產生的深層滿足感，始終是機器無法模擬的核心價值。

他進一步表示：「當我身處醫院，在焦慮或疼痛之中，我所渴望的是有人握住我的手。這種來自人類的關懷與溫度，是技術無法提供的。」 隨着越來越多技能被自動化接管，人與人之間的觸碰與共情，反而會變得更加珍貴。

作為深度學習領域的奠基人之一，本吉奧與傑弗里．辛頓（Geoffrey Everest Hinton）、楊立昆共同被視為推動現代人工智能發展的關鍵人物。目前，他在蒙特利爾大學任教（University of Montreal），並於同年6月創立了AI安全研究機構LawZero，專注於研究智能系統可能帶來的風險，如欺騙性行為的防範。

在人工智能快速演進的背景下，如何維持個人的職業競爭力，成為廣泛關注的話題。近期，這三位學者相繼表達了自己的看法。辛頓曾在6月表示，從事管道工一類的職業可能是務實的選擇，因為AI在短期內難以勝任需要複雜肢體協調的現場作業。而楊立昆則在本月早些時候建議，有志於進入AI領域學習的年輕人，應優先打好數學、物理等基礎學科的根基，而非盲目追逐流行的技術方向。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】