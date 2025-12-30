iPhone Air銷量慘仍出二代！蘋果將用雙攝加這黑科技扭轉敗局

回顧2025年秋季Apple發布會，iPhone Air是最受關注的一款機型之一。



這些年，Apple一直被質疑「擠牙膏式」創新，iPhone Air算是其近年來創新突破較大的一款機型，機身只有5.6毫米的厚度，整機重量僅165g，是Apple史上最薄iPhone。

iPhone Air的極致輕薄設計確實震撼了整個行業，但為此Apple也不得不在電池容量、影像上做出妥協，而且價格並不便宜，售價HK$8599起。

+ 3

該機上市後銷量遇冷，分析師郭明錤曾爆料，iPhone Air需求低於預期，供應鏈已經開始降低出貨與產能，到2026年一季度，供應鏈產能普遍縮減80%以上。

儘管銷量沒有達到Apple預期，但是iPhone Air 2仍然會正常迭代。據博主定焦數碼爆料，iPhone Air 2將在明年秋季如期亮相。

據介紹，iPhone Air 2將保留現有4800萬像素Fusion主攝，並新增一顆跟主攝擁有相同像素數量的超廣角鏡頭，形成雙攝組合。

為了能在超薄機身內騰出空間，Apple工程團隊正重新排布主板、電池與散熱組件，並考慮引入密度更高的異形電芯與液冷散熱方案，以此來提升性能與續航表現。

總而言之，Apple希望在保證輕薄設計的同時，又能兼顧影像、續航和性能，讓Air系列更像是一款「水桶機」。

相關文章：iPhone Air 2於2027才發布？蘋果從未打算每年更新 原因不是銷量（點擊連接看全文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】