iPhone 18 Pro改左上單孔？動態島走入歷史　網民嫌醜建議這樣改

從最初的劉海屏到如今的動態島，iPhone的面容ID組件正悄然「瘦身」。對蘋果來說，藥丸屏並非終點，其真正的野心是將所有元件藏於顯示屏之下，實現無開孔、無劉海的純粹全面屏。



按照蘋果的演進路線，iPhone會先將面容ID組件置於屏幕下方，最後將前置攝像頭放到屏下。從爆料的消息來看，iPhone 18 Pro將是蘋果手機近年來史上變化最大的一代。

據報道，iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max將迎來重大變革，摒棄藥丸形挖孔，轉而採用左上角單打孔設計，這是因為蘋果將面容ID組件放到屏下。該消息曝光後，相關話題上了熱搜榜，引發熱議。

多位網友認為，蘋果把前置攝像頭放置在左上角位置，這種設計「真醜」，如果真要搞單挖孔屏，能不能居中？

除此之外，iPhone 18 Pro系列背部設計將會延續上代的造型風格，採用橫向大矩陣DECO，三顆鏡頭呈三角形排布，屏幕尺寸預計維持不變，iPhone 18 Pro繼續配備6.3吋屏幕，iPhone 18 Pro Max為6.9吋。

另外，iPhone 18 Pro系列可能會採用更加一體化的視覺效果，蘋果將會升級玻璃工藝，最大限度減少玻璃與鋁合金中框之間的色差，讓整機外觀更協調。

按照慣例，iPhone 18 Pro系列會在明年秋季正式登場。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】