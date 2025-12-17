iPhone Air首周銷量慘敗！二代延遲又降價　相機規格大改是關鍵？

今年蘋果首次進軍超薄手機領域，發布了iPhone Air，但因為eSIM、單攝、續航、價格等問題，實際銷量表現極差。



數據顯示，iPhone Air首周激活量僅5-5.5萬台，不足iPhone 17 Pro Max單周（超80萬台）的1/10，預售訂單佔比僅6%，遠低於內部預期的15%。

開售5天第三方平台降價100-700元（人民幣，下同），尤其國行二手殘值比海外版低20%。

因表現太差，供應鏈2026年Q1產能計劃縮減80%以上，定製化晶片、特殊材質外殼等零組件2025年底前已停產，生產規模降至初始計劃的10%以下，近乎「停產水平」。

蘋果為扭轉頹勢，計劃通過兩項關鍵改動提升iPhone Air 2吸引力。

其一是升級雙攝，在4800萬像素Fusion主攝之外，新增一顆超廣角鏡頭，整體表現向iPhone標準版靠攏，但這需要內部空間的大改，並且與電池等進行平衡。

其二是降低定價，7999元起的價格讓這款手機的CP值低到極致，作為一款處處妥協的產品，很難讓普通消費者花費高價付款，所以蘋果正評估下調iPhone Air 2起售價。

值得注意的是，蘋果還將推遲iPhone Air 2的發布時間，原計劃2026年秋季發布，現推遲至2027年春季，與iPhone 18、iPhone 18e同步推出。

而iPhone 18 Pro系列、摺疊屏iPhone等仍維持2026年秋季發布節奏，形成春秋雙發布周期。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】