首款飛行汽車原型機將交付　垂直升降177km飛越Tesla　售價曝光

美國公司Alef Aeronautics近日宣佈，他們耗費了十多年時間發展的首款飛行汽車Model A的簡化原型機即將交付，每輛車的售價為23.5萬英鎊（約244萬港幣）。



Alef表示，他們已開始在其位於加州硅谷的工廠為客戶製造首批飛行汽車。

首批車型為手工製作，僅交付給少數早期客戶，目的是在真實環境中測試飛行汽車。這種緩慢的推廣方式，將有助於在飛行汽車進入量產前解決潛在問題。

+ 5

與依賴機場或垂直機場的飛行出租車不同，Alef 聲稱其飛行汽車「百分之百純電動，可在公共道路上駕駛，並具備垂直起降能力。」

據介紹，整車僅重385公斤（850磅），得益於每個車輪上裝有四個驅動電機，在地面上，Model A 的駕駛體驗就像普通電動汽車一樣，地面航程為200哩（321公里），極速為40km/h。

車輛駕駛座四周配備有四台強力螺旋槳，碳纖維網狀車身長度約5米，寬度約2米，允許空氣通過車內，空中最高飛行速度為每小時110哩（177公里），空中航程同樣為110哩。

而在今年早些時候，Alef曾發布了一段Model A飛躍其它車輛的視頻，這架飛行汽車原地起飛後，從一輛特斯拉Cybertruck車頭飛過，證明了其真實的飛行能力。

據了解，Model A為首個獲得美國聯邦航空管理局特別適航認證的飛機，並首次獲得汽車經銷商的預訂。

Alef透露，其已收到3500份預訂，訂單價值超10億美元，目前官網支持150美元定金或1500美元的優先預定，首批客戶交付預計將於2026年開始。

延伸閲讀：Tesla Roadster 2明年登場？可裝「火箭推進器」 但有1隱藏變數（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】