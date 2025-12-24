moto X70 Air Pro將發布　除輕薄還有黑科技？AI更是全方位升級

近日，聯想官宣moto X70 Air Pro手機，新品將在近期推出。



官方以「不止Air，有AI更Pro」點明新品核心亮點，同步釋放「怎麼看都AI」的預熱海報，明確這款機型將主打AI功能升級。

作為參考，聯想10月發布的moto X70 Air其核心賣點是5.99mm厚度與159g重量，配合5.3mm貼合手掌曲線的中框設計，實現「輕鬆拿捏」的手感。

輕薄程度堪比卡片，官方曾以「不是所有Air都叫真Air」強調其輕薄工藝優勢。

耐用性方面，中框採用航空級鋁合金材質，通過金屬拉絲工藝與45°倒角過渡，後蓋選用0.55mm厚空氣納米皮，搭配仿碳纖維紋理，觸感細膩且不易留痕。

熒幕蓋板用上第七代康寧大猩猩GG7i，抗跌落、抗刮擦能力超越常見鋰鋁硅玻璃。

聯想moto X70 Air還支持GJB150A-2009國標軍規14項全能認證、IP68&IP69防塵防水，用戶可以放心不帶殼，大膽裸機使用。

性能配置上，聯想moto X70 Air搭載台積電4nm Snapdragon 7 Gen4 CPU，架構先進，性能提升且功耗低，可輕鬆應對多任務與大型應用；搭配0.35mm定製3D VC均熱板，散熱效率提18%，高頻場景更流暢。

續航方面配備4800mAh硅碳負極電池，支持68W有線快充+15W無線充電；防護能力達到IP68+IP69雙重防塵防水，同時具備26度抗摔結構。

影像系統為全5000萬像素三攝，主攝支持OIS光學防抖。

從命名就能看出，moto X70 Air Pro機型的AI技術會迎來全新升級。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】