vivo S50 Pro mini致敬iPhone Air？S8Gen5小屏旗艦　規格不科學

vivo於12月15日發布了S50系列，其中高配版命名為vivo S50 Pro mini，這是一款小屏旗艦，該機已於12月19日正式開賣，售價是3699元（約4087港幣）。



作為藍廠史上最強「S」，S50 Pro mini首批搭載高通Snapdragon 8 Gen5（第五代驍龍8）旗艦平台，並配備6.31吋小屏幕，單手操作毫無壓力。

配合滿血版LPDDR5X內存與UFS 4.1閃存，vivo S50 Pro mini帶來了S系列史上最流暢的使用體驗，安兔兔跑分輕鬆突破300萬分，而且該機全系標配了速度快、安全性高的3D超聲波指紋識別。

影像是vivo S50 Pro mini的另一大看點，該機配備5000萬像素索尼IMX921大底主攝、5000萬像素IMX882潛望長焦鏡頭以及800萬超廣角，支持3種大師Live運鏡模式，並配備了全焦段變焦閃光燈功能，進一步提升人像與視頻拍攝的可玩性。

另外，vivo S50 Pro mini內置6500mAh大容量電池，並支持90W有線快充、40W無線閃充以及無線反向充電功能，整機還具備滿級防塵防水能力，並採用金屬中框，質感滿滿。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】