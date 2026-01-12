Rayneo Air 3S開箱評測：PS5打機實試　手機流動私人影院真體驗

Rayneo Air 3S AR智能眼鏡 開箱評測｜對於居住空間有限，或者家中電視經常被家人佔用的用家而說，如果可以隨時隨地享受大屏幕娛樂，確實極具吸引力。早前記者入手了新款的 Rayneo Air 3S 屏幕眼鏡，經過數星期的詳細實測，由日常返工放工通勤時手機看 Netflix，到在家中連接 PS5 打機，多方面的表現都帶來了不少驚喜，為大家分享真實使用感受。



利用轉用USB Type C線連接手機或不同HDMI裝置

在用家眼中可以看到一個大而清晰屏幕活現眼前

HueView 微 OLED 屏幕技術 細膩度超越預期

對於這類頭戴式顯示器，大家最擔心的往往是畫質顆粒感過重或色彩黯淡。然而，Rayneo Air 3S 在這方面的表現確實令人喜出望外。它採用了最新 HueView 微 OLED 屏幕 ，雖然在規格數據上未達到真 4K 的極致水平，但在實際觀感上，其細膩度已經非常足夠，甚至比不少中階桌面顯示器更為出色。其對比度由上代的 100,000:1 大幅提升至 200,000:1 ，畫面黑位深邃，色彩層次分明，能夠呈現出極佳的立體感。試過在戶外或光線充足的咖啡店使用，發現其屏幕亮度十分充沛，即使不使用遮光罩，依然能清晰看到畫面內容，不會因為環境光而令畫面變得慘白模糊，這一點對於喜歡帶着它「出街」使用的用家來說非常重要。此外，該屏幕支援 120Hz 更新率 ，當記者接駁 PS5 遊玩動作遊戲時，流暢度極高，完全沒有殘影或延遲感，真正做到了將家用機體驗隨身攜帶。

只需要手機對應USB to HDMI輸出，便可以直接連接Rayneo Air 3S

Rayneo Air 3S配戴舒適

在配戴體驗方面，Rayneo Air 3S 的鏡身設計經過優化，重量分佈尚算平均，長時間配戴亦未見明顯的不適感。對於近視一族而言，這款眼鏡最貼心的設計莫過於其靈活的鏡片解決方案。雖然設計容許用家直接戴著本身的眼鏡再套上 Rayneo Air 3S，但仍可以額外配製磁吸式近視鏡片並直接插在眼鏡上使用。這種做法最大的好處是大幅減輕了鼻樑的負擔，避免了「鏡疊鏡」造成的壓迫感與滑落風險，大大提升了便利性與舒適度。配合其全新升級的眼球移動範圍（擴大至 14mm x 7mm），不同瞳距的用家都能獲得清晰的視野，不會出現邊緣模糊的情況。加上產品具備 TÜV 萊茵的低藍光和無閃爍認證 ，配合 3840Hz 的高頻 PWM 調光技術 ，即使連續觀看兩小時電影，雙眼不會過度疲勞。

戴上後打機、聽歌都不覺得負累。

柄上開放式音效驚喜

除了畫質，音效往往是這類輕薄型 AR 眼鏡的弱項，但 Rayneo Air 3S 的音質表現卻比想像中出色得多。它採用了四揚聲器搭配雙向聲腔設計，在中高音的清晰度以及低音的量感上，表現直逼市面上許多中階級數的開放式耳機。觀看電影時，這種開放式音效能營造出不錯的空間包圍感，人聲對白清晰，爆炸場景亦有一定的震撼力。或許有人會擔心漏音問題，尤其是乘搭交通工具時會騷擾他人，但Rayneo Air 3S 配備了「輕語模式 2.0」，能有效大幅減少聲音外洩，保護音訊私隱。

柄上的隱藏式喇叭，音質比想像中更出色。

利用轉接器可以直駁PS5打機

外觀設計與實用性的取捨

雖然 Rayneo Air 3S 在影音表現與配戴舒適度上都獲得高分，但在外觀設計上仍難免存在一些「硬傷」。為了容納精密的光學組件與反射鏡片，眼鏡的前端鏡片位置始終比較厚重且突出。當戴上它出現在公眾場合時，對於旁人來說，用家的樣子難免會顯得有點怪異，甚至帶有一種過於強烈的cyberpunk風格，未必人人都能接受這種注視的目光。因此，記者更多時候傾向於在飛機、高鐵、私人空間或辦公室午休時使用，若要在繁忙的街道上一邊行走一邊配戴，則需要一點勇氣。

如果近視用家，可以利用付跟的鏡片架配上鏡片，插在AR眼鏡上使用。

Rayneo Air 3S AR頭戴式顯示器總結

Rayneo Air 3S 是一款瑕不掩瑜的誠意之作，成功解決了過往 AR 眼鏡畫質不清、配戴不適等痛點，並以出色的色彩表現及 120Hz 高刷新率，成為了遊戲玩家及影音愛好者的流動神器。雖然外觀上仍有改進空間，但考慮到它帶來的沉浸式體驗，這點犧牲絕對值得。

Rayneo Air 3S開箱評測

至於價格方面，Rayneo Air 3S 智能私人影院現正進行推廣優惠。限時優惠於官網以$2,079便可以入手。更同時獲贈 Type C Charging Adapter 及 HDMI adapter，這兩款配件總價值達$798。如果你正在尋找一款高質素的頭戴式顯示器，這絕對是近期性價比極高的選擇。