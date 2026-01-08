蘋果推廉價版MacBook只要4千？配A18 Pro晶片　但犧牲1關鍵功能

蘋果計劃於今年春季發佈一款平價版MacBook，專攻入門市場，與Chromebook及 Windows PC競爭。



該機將配備12.9吋LCD螢幕，與部分iPad Air、iPad Pro機型一致，小於MacBook Air的13.6吋，不設mini-LED技術及ProMotion高刷新率，亦不支援HDR。

外殼採用多種鮮豔配色，有銀色、藍色、粉色、黃色等版本，不排除回歸塑膠殼機身的可能，機身厚度暫未明確。

核心搭載iPhone 16 Pro同款A18 Pro晶片，基於第二代3nm工藝，配備8GB RAM，支援Apple Intelligence。

Geekbench 6跑分中，單核性能接近M3 Ultra，多核性能超越初代M1晶片，GPU性能與M1相當，可流暢處理網頁瀏覽、睇片、文書處理、執相及輕度剪片，支援iPhone/iPad App，但不適合高端大型遊戲和部分專業軟件。

採用無風扇設計，機身無散熱壓力，可容納較大電池，續航力有望接近MacBook Air水平（網頁瀏覽15小時、影片播放18小時）。

因晶片不支援Thunderbolt技術，將搭載單個普通USB-C插口，數據傳輸速度及外接螢幕功能會受限制。

這款平價 MacBook 目標入門至中端市場，美國地區起售價預計在499-899美元之間。

