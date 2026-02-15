內地手機電池容量輕鬆破萬　出海卻遭閹割　這幾個魔咒讓廠商低頭

同一款智能手機，在內地發布時把電池做到10000mAh甚至更高，已不算稀奇。為什麼到了海外市場，電池容量卻往往明顯縮減？



比如小米 15 Ultra的電池容量分版本，國行版典型值為6000mAh（額定容量 5860mAh），海外版典型值為5410mAh。

這種差異並不源於技術能力的高低，而是產品一旦進入跨境體系，電池的身份發生了變化。在內地，電池主要是規格參數和使用體驗的問題；出海之後，它首先被當成一種需要被運輸、監管和長期追責的能源產品來對待。

在公路和海運場景裏，常見的一個門檻就是，ADR特別條款SP188的20Wh和100Wh限制。

ADR特別條款SP188（ADRBOOK）

把20Wh換算成大家熟悉的mAh，其實就更容易理解。mAh等於Wh除以標稱電壓再乘以1000。按照手機鋰電池常見的 3.6V到3.85V標稱電壓區間計算，20Wh大致對應5200mAh到5600mAh這一級別的單電芯容量。

這條規則的意思很具體。以鋰離子為例，單顆電芯的額定能量不超過20Wh，單塊電池不超過100Wh，且電池外殼需要標註Wh。只有在滿足這些能量門檻的前提下，還必須同時滿足一整套包裝與操作條件，才能按豁免途徑運輸，典型要求包括電芯電池通過UN 38.3測試、單體完全包裹的內包裝、短路防護、堅固外包裝、1.2米跌落測試，以及單箱毛重不超過30公斤等。

一旦不滿足，就會進入全套危險品運輸流程，培訓、申報、標記、文件與成本都會大幅上升。

這意味著，如果一部手機把整機電池做到10000mAh，又採用單電芯結構，單電芯的能量基本必然會顯著超過20Wh；要想把單電芯控制在這個區間，要麼拆分電芯結構，要麼直接降低總容量。

以公路和鐵路運輸為例，鋰離子電池存在一條被廣泛採用的判斷邏輯：單顆電芯如果不超過20Wh，單塊電池不超過100Wh，並且同時滿足一系列包裝、防護和測試條件，就可以走相對簡化的運輸途徑。

一旦單電芯能量超過20Wh，即便整機銷售本身沒有問題，電池在零件調撥、售後更換、退換貨回收等場景中，也更容易被納入完整的危險品運輸管理體系，隨之而來的就是更複雜的申報、更嚴格的操作要求，以及明顯上升的物流和管理成本。對於需要在多個國家長期鋪貨的廠商來說，這類不確定性會反覆放大。

運輸只是第一層約束，市場側的監管同樣在影響海外版本的取捨。以歐盟為例，從2025年6月20日起，智能手機和平板電腦將同時受到生態設計 (Ecodesign) 和能效標籤規則的約束，電池被明確納入耐久性和可持續性管理框架之中。規則要求電池在經歷至少800次充放電循環後，仍需保持較高的容量水平。

當運輸規則和市場監管疊加在一起，海外版本的設計取向就會發生變化。容量做大並非不可行，但電池越大，快充功率、發熱控制、壽命衰減曲線、維修替換以及跨境零件流轉的複雜度都會同步上升。為了保證產品在不同國家和渠道中都能穩定銷售、穩定售後，廠商往往更願意選擇容量稍小、結構更成熟、風險邊界更清晰的方案。

最終的結果就是內地版本電池不斷做大，出口版本電量卻變小。

