手機電池越用越不耐用　原來是電池「受傷」　長期充滿電竟是元兇

有關「長期手機充電至100%會損傷電池」的話題衝上微博熱搜榜。



不少用家在充電時習慣將手機充至100%。不過，過度充電可能會加速電池老化，建議理想的充電範圍應維持在80-90%。

專家指出，大部分手機採用的是鋰離子電池，其充電過程本質上是內部的化學反應。雖然充滿電表面看來並無問題，但長期保持在100%的滿電狀態，會令電池內部持續處於高壓環境，導致電極材料結構逐漸退化，從而縮短電池的整體壽命。

實際上，將電量維持在80%-90%水平，更有助電池保持長期健康，延長其耐用度。

此外，過度充電亦容易引發電池過熱，這也是損害電池性能甚至帶來安全風險的關鍵因素之一。高溫環境會影響電池內部的化學平衡，導致容量加速衰減，極端情況下更可能引致故障。

因此，工程師建議用家調整充電習慣，盡量避免長時間滿電，以兼顧裝置的安全與電池的耐用性。

值得一提的是，為了幫助用家更好地管理電池，許多新款智能手機已配備智能充電優化功能。

例如，系統會在電量接近充滿時自動調節充電速度，減緩電池壓力，從而有效降低長期滿電帶來的損耗與膨脹風險。這項技術令充電過程更加智能化，為用家提供了更放心的電池保養支援。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】