馬斯克xAI年燒608億！Grok 5即將登場　這場豪賭終極目標竟是它？

在近日的AGI-Next研討會上，內地多位AI巨頭談到了當前AI發展的情況，提到美國AI的一個優勢是算力是我們的10-100倍，AI發展上屬於「富人玩法」，內地則是「窮人玩法」。



但是富人AI的玩法也不是沒有代價的，算力充裕就意味著投資非常大，不光OpenAI和Google要燒錢，馬斯克的xAI也是在燒錢吸引用戶，哪怕是背靠全球最大的社交平台之一的Twitter。

Futurism報導稱，xAI在2025年Q3單季度就虧損了14.6億美元，虧損幅度比以前還要大，過去一年中xAI被指每個月燒錢10億美元。

伴隨著虧損擴大，xAI在過去一年中就燒掉了78億美元的現金資產，折合608億港元。雖然比起此前報導的OpenAI一個季度虧損115多億要少得多，但xAI的營收和影響力也是無法跟OpenAI相比的。

按照現在的計算，OpenAI預計在2030年開始盈利，但在這之前他們要承擔的虧損高達1400億美元。

xAI最終的虧損額會比OpenAI少很多，但也會是個天文數字，馬斯克也需要不斷融資燒錢才能撐下去，前幾天馬斯克還慶祝xAI完成E輪融資，獲得了200億美元的「輸血」，估值高達2300億美元。

這也表明馬斯克在AI上的燒錢行動會持續下去，畢竟誰都想活到AGI時代，xAI管理層也表達了激進投入的意願，未來會打造自給自足的AI，還會用於Optimus機械人。

xAI已經公佈了200億美元的AI數據中心新項目，還要構建全球最大的GPU算力叢集。

下一代AI代號為Grok 5，已經在測試中，預計問世時也會橫掃各大AI排行榜，不過Grok系列的實際表現一言難盡，至少現在AI「御三家」中沒有立足之地。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】