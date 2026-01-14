尚界Z7諜照曝光　5米轎跑風格酷似小米SU7　鴻蒙智行新車揭秘

日前，鴻蒙智行尚界官宣全新車型Z7，並喊出了「比新一代更期待」的口號，顯然是要和小米SU7打擂。



不過官方公布的訊息有限，僅提供一張側面的剪影，所以具體長什麼樣看不清楚，僅僅知道其定位轎跑，好消息是，緊接着網絡上就出現了這款車測試的諜照。

官方給出的預告圖（微博@尚界汽車）

雖然覆蓋着厚厚的偽裝，但還是能看出不少有用的訊息，包括整車輪廓、側面線條等。

從諜照看，這款車車頭大部分為封閉式，下方設有梯形進氣格柵，目測支持主動閉合，可在提供性能和增加續航之間做出動態平衡。

大燈並未採用早就爛大街的貫穿式，而是左右獨立存在，可以給到好評，燈腔造型有點類似三角形，足夠鋭利，前車頭機蓋左右兩側有明顯的隆起，營造性能車的視覺效果。

到這裏似乎看起來有點眼熟？整體設計思路和小米SU7，或者說保時捷很是相似，高情商的說法是「好的設計總是心有靈犀」。

接着讓我們把目光向後，結合官方提供的預告圖以及測試車可以知曉更多訊息。

不同於鴻蒙智行慣用的OneBox設計理念，該車採用了和小米SU7類似的風格，擁有長車頭，更加符合主流年輕消費者的審美需求。

側面線條流暢舒展，目測車長在5米級，同時配有車頂激光雷達、智駕小藍燈、無框外後視鏡以及半隱藏式門把手，甚至在左右翼子板處也設有「很眼熟的風道」。

該車車頂線條非常流暢，相當舒展，很有性能範兒，尾部層次感分明，同時配備貫穿式尾燈，纖細精緻，至於點亮後像哪款車，這裏就不再細究，畢竟類似的造型已經滿大街都是了。

很顯然，尚界Z7主要吸引的也是年輕群體，空間不再是它的強項，夠用即可，但換來的是高顏值，輔之操控和智能，在20萬價位有不俗的競爭力。

不過僅憑這些能不能和小米SU7擁有一戰之力呢？目前來看確實比較難，畢竟SU7可是已經暢銷了將近2年，說是世界知名都不誇張，而尚界Z7暫時還難以望其項背。

點擊圖片查看尚界Z7細節

One More Thing：

尚界似乎還為Z7準備了獵裝版，或許會命名為Z7T，屆時雙車齊發也未嘗不可，相當值得期待！

相關閲讀：鴻蒙智行電動新車亮相 智界s7 r7 問界m8純電上市 價格有驚喜

+ 2

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】