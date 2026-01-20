iPhone 18全系搭載12GB！備A20晶片黑科技 摺疊機登場但這款延期
蘋果供應鏈分析師郭明錤爆料，蘋果今年晚些時候推出的所有新款iPhone都將配備12GB Ram，這其中包括iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及iPhone Fold，記憶體規格將與iPhone 17 Pro系列保持一致。
分析師Jeff Pu最新發布的研報顯示，iPhone 18 Pro系列與iPhone Fold將搭載12GB Ram。
iPhone 18也有12GB Ram
不僅如此，iPhone 18標準版記憶體也將升級至12GB，這是蘋果史上首款配備12GB記憶體的標準版iPhone。
據悉，iPhone 17系列中標準版配備8GB記憶體，而iPhone 17 Pro系列和iPhone Air都是12GB記憶體，這次iPhone 18系列全系標配12GB記憶體，淘汰8GB。
值得一提的是，蘋果預計將在今年9月發布iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max和iPhone Fold摺疊屏，而iPhone 18標準版則會推遲至2027年3月左右。從iPhone 18系列開始，蘋果調整為全新的分階段發布策略，這也是兩款機型上市時間錯開的原因。
另外，iPhone 18 Pro系列首發A20 Pro晶片，消息稱其記憶體將直接集成在晶片晶圓上，與中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）及神經網絡引擎（Neural Engine）融為一體，而非以往那種記憶體晶片與主晶片相鄰、通過硅中介層連接的設計方案。
這種全新架構有望大幅提升記憶體的性能與能效，尤其在運行Apple Intelligence相關任務時，其優勢會更為顯著。
