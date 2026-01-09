HONOR榮耀WIN配185Hz屏與風扇　1萬mAh電池誰能比？這類人最合適

24年12月，榮耀定位年輕性能市場的GT系列正式發布，其更着重於體現新品的科技、潮流設計，以及更極致的性能表現，目標打造出更懂年輕人的全新性能科技新品，憑藉親民的售價也獲得了手遊玩家們的青睞。



一年之後，榮耀宣佈將GT系列升級為WIN系列，全新升級的榮耀WIN憑藉10000mAh巨無霸青海湖電池、第五代驍龍8至尊版旗艦芯、榮耀東風渦輪散熱等硬核配置，再次打造出一款性能先鋒。編輯部此次也提前拿到了榮耀WIN，快來和我們一起上手體驗一下~

1. 內斂設計加持，185Hz超高刷電競屏刷新流暢體驗

為了體現出年輕潮流感，市面上絕大多數電競性能手機都會採用「特立獨行」的設計，雖然初看驚豔，但入手後又會覺得在公共場合拿不出手。在這方面榮耀WIN三款配色均採用純色設計，其中「快開黑」版本設計尤為內斂。

榮耀WIN採用了四邊包裹式中框設計，橫豎握持手感都很圓潤；精研霧面金屬中框的表面採用啞光設計，不僅能有效減少指紋沾染，也更加耐磨，常用常新。

從圖中可以看出，榮耀WIN的邊框與機身背蓋做了微弧處理，久握不硌手。同時，整機支持IP68+IP69+IP69K的密封架構，無須擔心日常生活中的液體潑濺，就算在海邊遊玩也無需過度擔心意外損壞。

翻到手機背面，榮耀WIN的風暴之眼Deco平鋪在機身上側，右下角有「WIN」標識，廣角主攝+長焦+超廣角三顆鏡頭配置在右側，與榮耀東風渦輪散熱共同組成矩陣排布，觀感和諧。

機身右側配備有音量按鍵、電源按鍵以及一顆AI鍵，短按、雙擊、長按都能自定義功能，默認雙擊開啟相機，長按啟動遊戲空間，隨時拿出手機都能開兩把。

機身底部配備有SIM卡槽、USB-C接口以及揚聲器，頂部底部雙1216對稱揚聲器聽感更立體，遊戲沉浸感十足。

翻到正面，榮耀WIN採用6.83英寸185Hz超高刷電競直屏，分辨率為1272×2800，峰值亮度6000nits，最低亮度1nit，再加上5920Hz PWM調光，明暗環境都清晰護眼；3500Hz瞬時觸控採樣率記錄玩家的每一個精細操作。

這款產品也延續了榮耀其他系列機型的護眼基因，支持AI動態離焦、AI視覺健康管理、視覺個性化顯示等一系列定製護眼功能，還可根據用戶日常用機習慣AI調節屏幕亮度，夜間睡前自動轉暗，打造全場景視覺健康管理方案。

2. 第五代驍龍8至尊版移動平台加持，帶你遊戲把把WIN

來到榮耀WIN的性能實測環節，該機搭載第五代驍龍8至尊版旗艦晶片，搭配LPDDR5X至尊版+UFS 4.1組成性能鐵三角。在此基礎上，該機還內置了榮耀幻影引擎3.0，遊戲啟動更快，畫面更穩。

直接開始遊戲實測，我們選擇了《原神》、《王者榮耀》、《三角洲行動》三款熱門手遊，測試不同負載下的畫面、溫度體驗。

榮耀WIN遊玩《原神》極高畫質+60幀模式，平均幀率為60.2，1%Low幀也控制在59.3，全程都沒有明顯卡頓出現。測試結束後，機身溫度最高處僅有38.2℃，手感與遊玩之前區別。

可以看出，位於Deco頂部的榮耀東風渦輪散熱風扇處明顯溫度更低，這顆內置風扇風道直觸主板熱區，冷風直吹晶片熱源，高效降低整機發熱。在通知欄中我們可以隨時開關這顆內置風扇，並將其設定為智能、手動兩種模式，選擇智能模式後手機充電發熱時自動開啟，低溫停轉，溫度越高轉速越快。

在熱門FPS手遊《三角洲行動》中，榮耀WIN可以帶來高清畫質+120幀的流暢體驗，連續遊玩3-4局烽火地帶模式畫面流暢穩定。測試結束後機身核心溫度僅為36.1℃。

在手遊《王者榮耀》中，榮耀WIN目前支持開啟極致分辨率+144幀模式，實測遊戲過程中畫面平均幀率為151.9，無論在前期對線還是後期團戰中畫面都沒有出現明顯波動。

榮耀WIN《王者榮耀》測試幀率（中關村在線提供）

在遊戲管家中，玩家還能開啟幀率增強、觸控增強、畫質增強、幻影穩幀等一系列遊戲功能，帶來堪比PC級的視覺體驗和高性能表現。

3. 10000mAh青海湖電池搭配百瓦快充，上分間隙隨時「回血」

為了不打斷玩家們的上分體驗，榮耀WIN內置了一顆能量密度大、放電損耗小的10000mAh巨無霸青海湖電池，結合榮耀都江堰電源管理系統、HONOR E2晶片等一系列軟硬件，足以提供一天的遊玩使用。

至於其實際續航表現如何，我們照例來進行囊括手遊、播放影音、刷軟件、聽音樂等項目的ZOL五小時重度續航測試，最終結果如下：

榮耀WIN續航表現（中關村在線提供）

可以看到，榮耀WIN在5小時測試後仍可剩餘80%電量，是目前測試過的手機產品中的頂級水平，正常使用1天無壓力，基本告別了「電量焦慮症」。

充電方面，本機則是支持100W超級快充+80W無線充電+27W有線反充，30分鐘補充40%電量，畢竟電池容量也要大其他旗艦一截，續航時間也更長，用起來更長久。早上出門時如果發現手機沒電了，充個15分鐘就能補充21%，用2、3個小時足夠了。

對於手遊玩家們來說，榮耀WIN的滿血快充足以讓你在周末上分隨時補充電量，該機還支持充電分離功能，充電器優先給主板供電，有效降低遊戲時充電的發熱情況，避免溫度過高影響用戶的使用體驗。

榮耀WIN快充測試結果（中關村在線）

4. 高素質三攝組合搭配AI修圖，出片一條龍

最後，我們再來體驗下榮耀WIN的影像實力，該機後置三顆鏡頭，分別是5000萬像素索尼LYT-700主攝，1/1.56英寸大底傳感器、f/1.95大光圈，支持OIS光學防抖+CIPA 5.0級防抖；5000萬像素長焦人像鏡頭，支持3X光變、100倍數字變焦、OIS+EIS防抖；以及一顆1200萬像素超廣角鏡頭，滿足不同場景下的拍攝需求。

先來看幾張主攝樣張：

可以看出，榮耀WIN這顆高素質主攝在日間場景下解析力較強，畫面細節豐富，建築、光效還原清晰自然，尤其是在一些高對比度的場景中也沒有出現明顯偏色，即便在陽光直射的高對比度場景下，天空與地面的明暗分佈依然平衡，沒有明顯的壓暗或過曝區域。

榮耀WIN的5000萬像素長焦鏡頭也能在遠距離拍攝時保持較高的清晰度，細節豐富色彩鮮豔，6X及更高倍數變焦出片同樣好看，這對於拍攝遠處的風景或人物非常實用，搭配AI鍵看到感興趣的景物隨拿隨拍。

榮耀WIN的超廣角鏡頭同時支持微距拍攝，為用戶提供了更廣闊的視野範圍，尤其是在拍攝風景時可以捕捉到更多的畫面訊息，營造出更具張力的畫面效果。

值得一提的是，榮耀WIN還為用戶提供了相當豐富的AI修圖功能，除了最基礎的消除路人、消除反光，還支持3D真人手辦、貼紙合拍、AI換天等風格化玩法，讓每張照片都能散發出生命力。

AI換天將藍天換為晚霞（中關村在線提供）

5. 總結

作為榮耀GT系列升級為WIN系列後的首代產品，榮耀WIN已經脱離了傳統性能機「硬件互卷」的產品迭代邏輯，它精準地捕捉到了年輕一代對於高性能、長續航和全面影像的需求，憑藉旗艦晶片、護眼屏幕、遊戲算法為潮流玩家們打造了一款堆料滿滿的電競「夯」機，相信榮耀WIN也能性能旗艦市場站穩腳跟，樹立技術創新的風向標。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】