iPhone 18系列要被迫加價？RAM與NAND成本飆升　這款型號或能倖免

撰文：Mobile Magazine
出版：更新：

RAM及NAND儲存因供不應用導致成本上漲，本文刊登時已率先反映在PC業界產品上，不少SSD產品在過去一個月錄得過千港元升幅。不幸是數碼手機業界亦同受影響，就連大廠如Apple亦可能面對後續機型iPhone18系列漲價情況。

據韓國消息人yeux1122在naver博文透露，其分別查閱花旗集團、美國銀行及摩根大通投資報告，關於iPhone 18系列價格預測部份的相關內容。

文中提到儘管Apple擁有龐大穩定訂單、完整供應鏈及獨立合同等生產方面優勢，但RAM及NAND市場以誇張幅度急速增加現況，仍無可避免會影響生產成本。

消息預期愈高配置iPhone 18系列型號將迎來愈大幅度價格提升，或只有標配款能「逃過一劫」，能穩持現時價格進入市場。

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

