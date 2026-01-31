iQOO Z11 Turbo跑分破330萬　驍龍8 Gen 5配Q2晶片　同價位沒對手

iQOO Z系列憑藉着超高的性價比、不錯的產品力以及出色的性能，在中端機市場取得了不錯的成績。如今，配備2億像素主攝+雙芯性能的iQOO Z11 Turbo也已發布，我們這就來體驗下它的遊戲體驗究竟如何。



首先我們按照慣例先來了解一下iQOO Z11 Turbo的性能配置，該機配備第Snapdragon（驍龍）8 Gen 5移動平台+自研電競晶片Q2的雙芯組合，其中Snapdragon 8 Gen 5移動平台基於3nm台積電工藝打造，包含兩個主頻高達3.8GHz的超大核以及六個主頻達3.32GHz的性能核心，CPU單線程性能上提升了35%，多線程性能提升36%，同時功耗降低42%，顯著增強了高負載場景下的運行效率。

在Snapdragon 8 Gen 5的性能基礎上，iQOO自研電競晶片Q2則能進一步提升遊戲體驗，包括手遊玩家們都很熟悉的「超分+超幀」模式、視效增強等功能，提升用戶的視覺感知。同時，手機內置的Monster超核引擎還能建立幀負載預測模型，基於大量對局數據對歷史幀做分析，提前預判每一幀的性能需求並提前調度，儘量減少掉幀與突發卡頓。

我們給iQOO Z11 Turbo跑了個分，實測該機安兔兔跑分可以達到331萬；在Geekbench6的測試中，iQOO Z11 Turbo單核分數2728，多核分數達到了9192；在Wlid Life Extreme測試中總體分數達到5109，整體表現明顯優於同價位產品。

遊戲實測

進入實測環節，本次我們選擇《原神》、《和平精英》兩款手遊，分別測試iQOO Z11 Turbo面對不同負載時的幀率表現，以及自研Q2晶片的超幀超分畫面表現。

在《和平精英》中 ，iQOO Z11 Turbo支持流暢+144幀模式，並加入VAA抗閃爍來優化鋸齒閃爍，重點照顧的是射擊類遊戲裏最容易影響命中的邊緣穩定性與高速轉向畫面一致性，保證玩家在長時間專注瞄準、對槍時，不會對眼部產生過多壓力。

+ 4

連續遊玩半小時後，iQOO Z11 Turbo的平均幀率穩定在143.4，對局中也沒有出現明顯的幀率波動。

為了追求更流暢的幀率表現，很多用戶都會選擇降低遊戲畫質以提升性能表現，場景中難免出現鋸齒、模糊，影響視野。此時我們就可以開啟超清分辨率功能，在保證流暢的同時提升觀感。開啟該功能後，角色的面部輪廓、衣物紋理等細節都變得更加清晰鋭利。

在開放世界動作手遊《原神》中，iQOO Z11 Turbo開啟超級幀率能在遊戲中將畫面幀率提升至144幀。經過實測，iQOO Z11 Turbo在Monster+模式並配合散熱背夾的條件下，可以實現1.5K紋理超分與144fps超幀併發，連續遊玩半小時平均幀率穩定在144.4幀。

憑藉擁有超大面積VC均熱板與雙層高導熱石墨覆蓋的冰穹雙網散熱系統，iQOO Z11 Turbo在遊玩半小時《原神》後機身最高溫度僅43.5℃。相比同平台的大屏旗艦溫度更低、幀率更穩。

除了超分超幀功能，iQOO Z11 Turbo還內置有一系列AI功能幫助玩家智慧遊戲。如果你想記錄下自己日常的高光操作，可以開啟「自動錄製高光時刻」功能，系統可通過AI智能識別遊戲中的關鍵節點，自動觸發全程錄屏並保存視頻片段。用戶無需手動操作，即可在沉浸式遊戲體驗中輕鬆捕捉每一個值得紀念的高光時刻。

藉助AI與遊戲接口的深度聯動，iQOO Z11 Turbo也可智能識別遊戲場景並執行自動化操作，例如自動拾取裝備、一鍵跳過劇情、自動解控等，有效減輕玩家在長時間遊戲中的重複性負擔。無論是《原神》還是《和平精英》，都能通過這一功能提升操作效率，讓玩家更專注於核心玩法，享受更高效的遊戲體驗。

總結

可以看到，搭載Snapdragon 8 Gen 5移動平台的iQOO Z11 Turbo整體性能表現與主流旗艦機型非常接近，得益於優秀的性能調度優化與散熱配置，它可以滿足當下的主流遊戲需求。對於有性能需求但是預算有限的用戶來說，iQOO Z11 Turbo是一個相當不錯的選擇。

延伸閲讀：CES 2026｜moto新機僅6.99mm厚 配最新晶片塞大電池還藏黑科技？（點擊圖片放大看）

+ 7

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】