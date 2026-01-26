Siri秘密錄音？蘋果賠7.4億港元和解　符合這條件果粉即日起獲賠

據媒體報道，蘋果已就一起指控Siri「非法且故意錄音」的集體訴訟達成和解，並從去年年中起陸續向合資格用戶發放賠償。



該訴訟可追溯至2019年，蘋果當時否認存在不當行為。此後，公司雖已採取措施加強Siri的隱私保護，但仍選擇以和解方式了結此案。

蘋果已就一起指控Siri「非法且故意錄音」的集體訴訟達成和解，並從去年年中起陸續向合資格用戶發放賠償。（unsplash@David Grandmougin）

符合資格的索賠用戶需在2014年9月17日至2024年12月31日期間，購買過支持Siri的蘋果設備，並曾經歷過「非預期激活Siri」的情況。每名用戶最多可為5台設備提出索賠。

根據和解方案，總金額9500萬美元（約港幣7.4億元）的賠償金將按每台設備20美元（約港幣156元）計算，單人上限為100美元（約港幣779元）。

不過，由於索賠人數較多，預計用戶實際到手金額約為每台設備8.02美元（約港幣62元），單人最多獲賠約40.1美元（約港幣313元）。目前，部分用戶已開始收到相應款項。

【延伸閲讀】Apple改變慣例今年不發佈iPhone 18？卻迎來一款從未見過神機（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】