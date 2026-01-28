iPhone Fold售價或破2萬！靠液態金屬鉸鏈黑科技能徹底解決摺痕？

蘋果首款摺疊屏手機iPhone Fold的發布傳聞，正持續引發行業震動。據多方供應鏈及分析師消息，這款定位超高端市場的設備，預計於2026年秋季與iPhone 18系列同步亮相，起售價或突破2000美元，成為蘋果史上最昂貴的智能手機。



從技術突破到生態整合，iPhone Fold的每一個細節都指向蘋果對摺疊屏市場的戰略性佈局。

核心配置：性能與工藝的雙重突破

iPhone Fold的硬件配置堪稱「頂配天花板」。其內屏尺寸預計為7.8英寸，採用三星獨家供應的LTPO OLED面板，支持120Hz動態刷新率，分辨率或接近iPad mini的4:3比例，以優化多任務處理體驗。

外屏則為5.3英寸，兼顧單手操作與快速響應需求。值得關注的是，蘋果將首次在摺疊屏上應用液態金屬鉸鏈技術——這種非晶合金材料強度是鈦合金的2.5倍，可承受數十萬次摺疊開合，配合近零角度的鉸鏈設計，有望徹底解決摺痕問題。

設計語言：鈦鋁複合機身與Touch ID回歸

在工業設計上，iPhone Fold將採用鈦合金與航空級鋁材的複合框架，既保證機身強度又減輕重量。外屏邊框進一步收窄，屏佔比或達92%以上，摺疊狀態下厚度控制在11-12mm，展開後僅5.4mm，接近當前直板旗艦的厚度。

值得關注的是，蘋果或放棄Face ID轉而採用側邊指紋識別（Touch ID），這一決策既降低了屏幕成本，也解決了摺疊屏狀態下人臉識別的技術難題。

軟件層面，iOS與iPadOS的深度融合將成為最大亮點。用戶可在展開狀態下調用iPad級應用生態，支持多窗口分屏與Apple Pencil手寫輸入；摺疊時則自動切換至iPhone模式，實現無縫銜接。此外，蘋果可能針對摺疊屏開發專屬交互邏輯，例如懸停模式下的快捷操作、外屏訊息預覽等，進一步強化生產力屬性。

市場定位：錨定超高端，重塑行業格局

iPhone Fold的定價策略直指超高端市場。摩根大通預測，其基礎版售價或為1999美元，高配版（如1TB存儲或陶瓷機身）可能突破2500美元。這一價格顯著高於三星Galaxy Z Fold6（建議零售價14398港元）和vivo X Fold5（約7847港元），但蘋果憑藉品牌溢價與生態優勢，仍可能吸引商務人士、科技極客等核心用戶群體。

供應鏈消息顯示，蘋果已要求供應商在2026年Q4前備貨300-500萬台，2027年產能將擴大至2000萬台，覆蓋全球主要市場。為集中資源打造摺疊旗艦，蘋果或推遲iPhone 18標準版至2027年春季發布，僅保留Pro系列與Air機型，凸顯摺疊屏的戰略優先級。

用戶真的會買嗎？

儘管技術參數亮眼，iPhone Fold仍面臨多重挑戰。首先是品控風險——液態金屬鉸鏈的量產良率、屏下攝像頭的透光率、摺疊屏的耐用性等問題，均需通過大規模測試驗證。其次是市場接受度，2萬多元的售價遠超主流消費區間，用戶是否願意為「初代摺疊體驗」付款仍是未知數。此外，Android陣營已通過價格下探（如小米MIX Fold 4起售價降至7999元（人民幣））搶佔市場，蘋果需在創新體驗上建立足夠壁壘。

然而，iPhone Fold的入局或將重新定義摺疊屏市場的價值標準。若蘋果能通過極致工藝（如無摺痕屏幕）、生態協同（如iPad應用適配）和品牌溢價，將摺疊屏從「小眾玩具」推向「主流生產力工具」，則可能引發行業連鎖反應——Android廠商被迫加速技術迭代，供應鏈企業擴大產能投入，消費者對「下一台手機」的認知也將發生根本性轉變。

2026年秋季，當蘋果發布會聚光燈照亮摺疊屏真機時，這場遲到的入局或許會證明：在智能手機創新乏力的時代，摺疊屏仍是唯一能點燃市場熱情的「火種」。而蘋果，正試圖用一款售價2萬多元的設備，點燃這場革命的最終高潮。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】