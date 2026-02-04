三星Galaxy S26 Ultra海報曝光！鈷紫色配橢圓相機島　售價破萬？

三星將在本月舉辦Galaxy Unpacked活動，正式發布年度旗艦Galaxy S26系列，包含Galaxy S26、Galaxy S26+和Galaxy S26 Ultra三款旗艦。隨着發布時間的臨近，有關Galaxy S26系列的細節陸續揭開。



今天，有爆料人士曬出了三星Galaxy S26 Ultra的官方宣傳海報，海報中的Galaxy S26 Ultra配色名為鈷紫色，直角金屬中框和玻璃背板的顏色近乎一致，視覺上更為和諧統一。

Samsung Galaxy S26 Ultra海報曝光。（Samsung）

該機後置四顆攝像頭，其中左側的三攝被放置在橢圓形相機島上，這是Galaxy S26 Ultra和Galaxy S25 Ultra最大的區別之一。整體來看，三星Galaxy S26 Ultra保留了上代的大部分設計元素。

更多Samsung Galaxy S26 Ultra實機照片：

+ 5

硬件配置上，三星Galaxy S26 Ultra採用2K直屏，搭載Snapdragon 8 Elite Gen5雞血版，這顆晶片預計命名為Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy。其CPU達到了4.74GHz，這是高通史上最強悍的手機Soc。相比之下，驍龍8E5標準版的超大核CPU主頻是4.6GHz。

值得一提的是，Galaxy S26和Galaxy S26+同時提供Exynos 2600版和Snapdragon 8 Elite Gen5版，國行版預計全部搭載Snapdragon 8 Elite Gen5雞血版晶片。

售價方面，爆料稱Galaxy S26 Ultra售價將比上一代貴6%，頂配版突破1萬元，幾乎沒有任何懸念，這是2026年首款萬元Ultra旗艦。

【延伸閲讀】Samsung Z TriFold實測硬撼華為！G字內摺更防摔 唯獨這點是敗筆（點擊連結看全文）

+ 15

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】