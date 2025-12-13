Samsung Z TriFold實測硬撼華為！G字內摺更防摔　唯獨這點是敗筆

Samsung Galaxy Z TriFold在中國內地已正式開啟預定，16GB+512GB版本建議零售價19999元人民幣，16GB+1TB版本建議零售價21999元人民幣。



Samsung於2025年12月9日還在內地舉辦了一場品鑑會，快科技第一時間來到了體驗區，為大家帶來首發上手體驗。

首先要說明的是，雖然同為三摺疊，但是Samsung Galaxy Z TriFold與華為Mate XT系列的方案完全不同，三星採用了雙屏G字型摺疊方案，摺疊之後柔性大屏被保護在內部，天然的會比華為多出一些保障，在防摔性上是要大幅度領先的。

當然了，這個方案有利有弊，帶來的最大弊端就是重量和厚度較高，一上手就能明顯感受到厚重，因為用上了雙鉸鏈和雙屏幕，整機重量達到了309g，接近一瓶罐裝可樂的重量，完全摺疊狀態下的厚度也有12mm。

但與此同時，還能感受到三星摺疊屏一貫質感，做工也非常細緻，拿在手裏邊角並不會有明顯硌手感，展開鉸鏈才真正能感受到它的與眾不同。

三星這些年的鉸鏈打磨能力依舊在線，阻尼順滑不鬆散，整個展開過程絲滑又沉穩，隨停角度也非常牢靠，沒有晃動。而且合上去的磁力比較大，「咔噠」手感更清晰，挺解壓的。

三星在材質上也是不吝成本，鉸鏈蓋採用鈦金屬，磨砂表面抗指紋；中框是增強型裝甲鋁，現場用鑰匙輕劃都看不到痕跡；背板則為陶瓷玻纖，官方稱抗開裂能力比玻璃提升 300%，按壓也沒有形變。

展開之後就會發現，其實它的機身非常薄，單邊只有3.9mm，比之前Galaxy Z Fold7的4.2mm更薄了，基本已經達到了如今手機行業的厚度極限。

隨之映入眼簾的就是一塊10吋Dynamic AMOLED 2X大屏幕，從手機瞬間轉換為平板的視覺衝擊還是很強的，實際可視面積相當於3台6.5吋直板機並排。

四周的邊框確實略寬一些，但也加強了防護性能，對於誤觸、防摔都能有一定幫助，畢竟它的定位還是移動設備，隨身帶出門日常跌落很難完全避免，大屏一旦損壞成本很高。

這塊屏幕的現實素質也是摺疊屏裏非常頂級的，視覺觀感出色，分辨率是2160×1584，支持1-120Hz自適應刷新率，現場滑動訊息流時，幀率隨內容動態切換，非常絲滑流暢，在這麼大的屏幕上沒有任何卡頓。

屏幕峰值亮度達2600nit，在展示區的強光下也能清晰可見，在戶外陽光下也不會有什麼問題，可以輕鬆瀏覽任何訊息。

摺痕是所有摺疊屏最敏感的話題，尤其三摺更容易讓人擔心，Galaxy Z TriFold的內屏新增減震強化塗層，正視屏幕時其實幾乎看不到摺痕，不會影響日常使用、觀影，側視時確實能看到兩條淺淡痕跡，但也不會影響到日常操作。

現場用S Pen在摺痕區域連續書寫，也不會影響筆跡，而且無斷觸或延遲，繪畫時筆觸跟手性與直板旗艦、平板電腦無異。

G字型結構帶來了另一點差異，也是現場印象較深的一點：摺疊順序是固定的。如果你逆向嘗試摺疊，手機會立即震動並彈出提示，避免操作錯誤對屏幕造成損傷，這一點使用起來非常安心。

而且也因為這個雙向內摺的結構，它可以把兩側稍微摺一點，立在桌面上形成一個半環繞的大屏，觀影沉浸感很獨特，屬於三摺獨有的形態優勢。

除了硬件之外，軟件適配也是影響摺疊屏體驗的關鍵，在10吋大屏形態下，Galaxy Z TriFold的One UI基本就是把自家平板的體驗照搬了過來，得益於三星這麼多年的積累，體驗十分完善。

底部任務欄默認常駐，可放12個常用應用，跟平板如出一轍的操作邏輯，讓大屏幕使用更方便快捷。

多任務最多支持三個窗口+浮窗，充分發揮出10吋大屏的優勢，可以一邊瀏覽資料，一邊撰寫文檔，另外一邊和客戶溝通。應用還可以像電腦窗口那樣隨意拖動、吸附、半屏佔位，操作絲滑流暢，跟電腦無異。

說到電腦就不得不提，今次Samsung Galaxy Z TriFold首發了DeX模式，整個操作邏輯與大家熟知的Windows更接近，甚至文件都能在不同的窗口之間拖拽，多任務處理更便捷，連接上鍵盤鼠標之後，點擊輸入都幾乎沒有延遲，堪稱是一台口袋電腦。

系統還內置了融合多模態AI能力的Bixby，能隨時隨地提供各種幫助，在處理文檔時可以直接總結全文，生成摘要，甚至拍攝的內容也能直接進行剪輯，成為隨身工作站。

摺疊後則瞬間回到 6.5 吋常規手機形態。除厚度稍高之外，整體握感和尺寸與 Galaxy Z Fold7 接近，比隨身帶個平板、筆電顯然輕鬆得多。外屏採用康寧大猩猩陶瓷玻璃二代，搭配鈦合金鉸鏈外殼和裝甲鋁中框，從內到外都有完整防護，不用擔心輕微磕碰或小跌落。

硬件規格方面，Galaxy Z TriFold核心搭載了高通驍龍8至尊版，雖然不是最新的第五代驍龍8至尊版，但依然是目前行業第一梯隊的性能，性能和能效表現都非常出色，不論是大型手遊還是多任務處理都不會卡頓。

電池因為受限於3.9mm的單邊厚度，只做到5600mAh，不過三星採用三電芯分佈式結構，重量分佈均衡，沒有頭重腳輕，用大屏時續航會相對緊一些，但日常摺疊狀態下作為手機使用並不焦慮。

影像部分雖然不是三摺疊的重點，但三星還是為它配備了2億像素的三攝組合，分別是2億像素主攝、1200萬像素超廣角、1000萬像素長焦，支持3倍光學變焦和30倍數字變焦，兩顆前攝都是1000萬像素。

2億主攝擁有1/1.3吋大底，在體驗區現場複雜的光線環境下，依然能呈現清晰度極高的畫面，而且放大100%依然能看清文字邊緣，應對文檔拍攝等任務遊刃有餘。

整體來看，可以說Samsung Galaxy Z TriFold是一款已經非常完善的三摺疊手機，不論是硬件體驗、耐用性保障，還是軟件適配都十分成熟，它不是概念機、也不是展示肌肉的實驗品，而是確確實實可以投入使用的量產形態。

雖然12.9mm的厚度相比普通手機犧牲了一些手感體驗，但換來的是一個能夠隨時隨地揣進兜裏的10吋便攜工作站。

而且很明顯Galaxy Z TriFold和友商的發力點不同，三星對它的定義更像是一台手機+一台平板電腦的結合體，讓用戶在需要觀影、工作的時候能夠隨時展開獲得遠高於手機的體驗，日常又能隨時攜帶，同時並不需要額外擔心耐摔、耐用性問題。

不可否認，這款機型重新定義了「移動生產力工具」，讓三摺疊也能從「嚐鮮」走向「實用」，三星再一次站在了行業前沿。

