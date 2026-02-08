Wi-Fi 8技術詳解　高通揭3黑科技訊號無損　穩定連接媲美有線網絡

Wi-Fi 8的一大設計目是實現超高可靠性，即使在擁塞、干擾性和移動性強的複雜現實環境下，也能提供穩定、低時延、近乎無損的連接性能，超越傳統Wi-Fi的表現。



日前，高通技術公司技術標準副總裁Rolf De Vegt發文剖析Wi-Fi 8在解決這些挑戰時所具備的獨特關鍵技術。

Wi-Fi 8以IEEE 802.11bn標準為基礎，通過物理層與MAC層的多重技術革新，提升可靠性、吞吐量和響應性。

+ 3

它突破了信號處理和頻譜協調方面長期存在的限制，為新一代超強韌性、高性能無線連接奠定了基礎。

物理層增強是Wi-Fi 8可靠性的核心支撐。其採用改進的低密度奇偶校驗編碼，通過更長碼塊長度提升糾錯能力，減少嘈雜環境下的丟包；跨空間流不對等調製允許各空間流動態適配信號質量，突破傳統MIMO系統限制；新增中間級別調製與編碼方案，實現信號波動場景下的平滑速率過渡。

此外，增強遠距離傳輸技術優化鏈路預算，分佈式資源單元提升6GHz頻段發射功率，有效解決邊緣設備連接弱、覆蓋範圍有限等痛點。

MAC層的創新進一步強化連接穩定性。單一移動域技術通過「先建後斷」機制，實現跨接入點無縫漫遊，避免切換時的卡頓與中斷；動態子頻段操作、非主信道接入等技術提升頻譜利用率，在多設備共存場景中最大化吞吐量；多接入點協同機制則通過時分多址、波束成形等技術，減少高密度環境下的干擾與競爭。

高通指出，Wi-Fi 8推出了一系列創新技術，專為滿足現代連接需求而設計，在這些需求中，移動性、密度和響應性都是關鍵因素。

這些創新技術共同賦能，使系統具備類似傳統有線基礎設施特有的精準度、響應速度與可靠性，同時在傳統Wi-Fi易受限的場景中，提供明顯更快的無線連接體驗。

高通作為行業領導者，正引領Wi-Fi 8的發展進程，並充分釋放Wi-Fi 8在邊緣智能計算領域的潛力。

延伸閲讀：Router就在眼前訊號卻超弱？避開3個擺放大忌 一招讓Wi-Fi滿格（點擊圖片睇教程）

+ 2

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】