全球首款仿生具身機器人發布　矽基少女有體溫會臉紅　還能記住你

早前在上海張江機器人谷，卓益得公司正式發布全球首款，完全仿生具身智能機器人Moya。這位被稱為「矽基少女」的粉色長髮仿生機器人形神兼備，一經亮相就吸引了全場目光。



Moya並非傳統意義上的機械機器人，而是集仿生外觀、情感交互、具身智能於一體的革命性產品，旨在通過「有溫度的身體」與人類建立深度情感連接。

卓益得公司正式發布全球首款完全仿生具身智能機器人Moya。這位被稱為「矽基少女」 的粉色長髮仿生機器人形神兼備，一經亮相就吸引了全場目光。（卓益得）

更多「矽基少女」外觀圖：

+ 3

她身高1.65米，體重約32kg，身形纖細優雅，表層採用高端環保矽膠材質，觸感與柔韌性媲美真人，具有溫度調節功能，可維持32-36℃人體溫度。頭部集成25個高精度自由度驅動系統：8個嘴部舵機，4個眉毛舵機，4個眼部驅動單元和9個面部肌肉模擬單元。

能精準復刻人類喜怒哀樂的細微表達，如嘴角微揚、眼尾下垂、臉頰泛紅等，讓「眼睛說話」，就連頭髮都採用納米級仿生纖維，柔順有光澤，可自然飄動。除了有表情，這款機器人的身體能力同樣強悍，擁有基於人體工學的16個全身關節自由度，步態與真人相似度達92%，可輕鬆完成行走轉身、彎腰取物、上下樓梯等動作。

內置3D慣性導航與足底壓力傳感器，在非結構化環境中靈活避障，可應對輕微推搡而不倒，全身覆蓋3D高彈性軟包材料，碰撞力衰減90%以上，確保人機交互安全。搭載卓益得自研大語言模型，支持多輪對話，理解上下文語境，語音合成自然流暢，無機械感，支持自主學習持續進化，並擁有場景化記憶，可記住用戶偏好、習慣和重要日期，提供個性化服務。

卓益得表示，Moya定位為「高端情感陪護與服務機器人」，將於今年第四季度開啟小批量預訂，首批限量50台，定價預計在120萬-150萬人民幣（約136萬港幣到170萬港幣），後續將推出不同配置版本，逐步降低成本。

【延伸閲讀】全球首個代孕機械人1年內中國問世？聲稱用人工子宮模仿孕育過程（點擊連結看全文）

+ 23

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】