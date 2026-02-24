小米2026系列電視最平2千起｜A Pro、S Mini LED同步支援數碼頻道

小米2026系列電視最平2千起，A Pro、S Mini LED同步推出｜小米 2026 宣布在香港推出兩款全新電視產品，分別為 Xiaomi 電視 A Pro 2026 以及 Xiaomi 電視 S Mini LED 55" 2026。最吸引的共通點，不單止2千有找便有一台搭載了主流的 Google TV 智能系統，更首度同步支援香港數碼電視頻道。



小米 Xiaomi A Pro 2026 系列

最抵玩Xiaomi A Pro 2026 系列

作為小米電視家族中性價比最高的系列，Xiaomi 電視 A Pro 2026 系列擁有 43 吋與 55 吋兩種尺寸，可滿足不同居家空間的需求。它採用的 4K QLED 屏幕，配合 UHD 4K 解析度，能夠呈現極其細緻且色彩豐富的影像。QLED 技術的使用，顯著提升了畫面的明亮度與對比度，使影像在細節處更具層次感。在動態表現方面，55 吋型號特別支援 DLG 120Hz 高刷新率，這對於喜愛體育賽事或主機遊戲的用家而言，能大幅減少殘影，呈現流暢且反應敏捷的視覺效果。另外，Xiaomi 電視 A Pro 2026 在影像優化技術上表現全面，支援 HDR10+、MEMC 動態補償以及 Filmmaker Mode。確保了畫面在明亮環境下依然能保持絢麗奪目的色彩，並能忠實呈現導演原意的影像氛圍，營造出更具真實感的影院級視覺享受。機身採用金屬極窄邊框，高屏佔比不僅提升了美感，也增強了觀影時的沉浸感。音效方面，雙 10W 揚聲器配合 Dolby Audio、DTS-X 及 DTS Virtual:X 技術，無需額外配置音響系統，即可享受具備環繞感的音效體驗。

小米 Xiaomi S Mini LED 55 2026

高畫質之選 Xiaomi S Mini LED 55 2026

針對對畫質有更高追求的進階用家，小米推出了 Xiaomi 電視 S Mini LED 55" 2026。內置 308 背光分區 QD-Mini LED 技術，其Mini LED 技術的優勢在於能更精確地控制畫面各區域的亮度，明暗對比更為鮮明，避免了傳統液晶電視常見的漏光問題。而且更具備高達 1200nits 的峰值亮度，這意味著在播放高動態範圍內容時，高光部分更加璀璨，而暗部細節則能深邃且層次分明界。另外它同時同樣具備 4K 解析度與 HDR10+ 支援，並特別針對遊戲玩家提供了 120Hz 遊戲模式。在音效配置上，內置雙 15W 揚聲器並支援 Dolby Atmos 杜比全景聲與 DTS:X 技術，能夠營造出更具空間感的立體音場。這種影音俱佳的組合，配合同樣的金屬極窄邊框設計，使其成為家庭影院與遊戲娛樂的核心樞紐。

為何支援數碼電視頻道是 2026 系列電視的重要更新？

小米Xiaomi 電視 2026 成為首批同步支援 Google TV 與香港數碼電視頻道的小米電視機種。用家可以在同一個操作界面下，無縫切換 Netflix、YouTube 等在線串流服務與本地電視台廣播。提升了用痣的操作便利性，尤其對於家庭成員中包含長者或小孩的用戶而言，直觀的系統介面更具親和力。

小米 Xiaomi 電視 A Pro 2026 以 QLED 技術與高性價比，43 吋售價為$1,999 元，55 吋售價為$3,099 元；而 Xiaomi 電視 S Mini LED 55" 2026 則售價為$3,699 元。

