戴降噪耳機總覺超唔舒服？ANC與自適應差別大　舒適度關鍵在這

買降噪耳機的人，心態通常很一致：我就想安靜點。然後買回來發現體驗千差萬別：有的降噪很猛但耳壓大、頭悶；還有號稱自適應，結果自己亂切模式，讓人懷疑它到底在自適應什麼。



ANC解決的是「能不能降噪」，自適應降噪解決的是「降噪能不能一直在舒服且有效的區間」。

ANC解決的是「能不能降噪」，自適應降噪解決的是「降噪能不能一直在舒服且有效的區間」。（unsplash@Roger Cai）

ANC降噪的底層邏輯

耳機用麥克風採集外界噪聲，然後產生一段反相聲波去抵消它。低頻噪聲（地鐵轟鳴、發動機聲）比較規律，最容易被抵消；而高頻噪聲（電鑽、突發尖叫聲）變化快，抵消難度大，所以你經常會感覺地鐵一開降噪像按了靜音鍵，但樓下裝修聲很容易漏進來。

自適應降噪到底多了什麼

核心就是：它不把降噪當成一個固定檔位，而是把它當成一個動態策略。比如你戴得稍微鬆了一點、密封變差了；或者你從室內走到室外；再或者你突然進了一個更吵的環境——自適應降噪會根據這些變化去調整降噪強度、濾波方式，甚至聯動通透/降噪的切換。目的就是不讓你一直處在最強降噪帶來的耳壓不適，同時也不讓你因為佩戴漏音導致降噪忽強忽弱。

這裏還有個很容易混淆的點：有些廠商的自適應重點是場景識別，比如你坐着、走路、跑步、乘車，它會自動切換不同的降噪/通透策略（比如Sony）；而另一些廠商的自適應重點是即時降噪算法，主要針對漏音、風噪、環境變化去動態調節（比如Apple）。兩者都叫自適應，但用戶感知不同：前者你會明顯感到「它在切模式」，後者你更可能感到「整體更自然、更無感」。

【延伸閲讀】Google翻譯大升級！任何耳機秒變翻譯機 讀懂弦外之音全靠「它」（點擊連結看全文）

+ 4

怎麼選？

地鐵/公交通勤：優先看低頻壓制能力和風噪處理；自適應是加分項，但別迷信越深越好。有些耳機追求極限深度，耳壓感會明顯，對敏感人群不友好。

辦公室/咖啡館：自適應往往更香，因為環境噪聲是「中等、持續、會變化」的，不想頻繁手動調的話，自適應更省心。

運動黨：很多時候通透比強降噪更重要，關鍵看風噪、通透自然度，以及是否會出現「呼呼的波動感」。

在筆者看來，ANC屬於有降噪，自適應則是好用的降噪。你如果不愛折騰、又對舒適更敏感，自適應的價值通常比單純堆最大降噪深度更實用。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】