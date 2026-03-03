Xiaomi Tag港版售價兩位數　支援蘋果尋找功能　AirTag買早了？

小米商城正式上架了Xiaomi Tag港版，售價89元起。目前提供有兩個版本可選，具體價格如下：1-pack版：89元、4-pack版：299元。



這是小米首款防丟神器，可以與手機或者平板配對連接，之後通過查找設備App實現精準定位。通過藍牙連接，超出藍牙範圍時，Tag會向附近支持「查找」功能的設備發送加密藍牙信號，由設備上傳位置至雲端，實現遠程地圖定位。

更多Xiaomi Tag介紹：

雙協議兼容小米查找設備、蘋果Find My，依託海量設備組成的定位網絡，即便遠距也能追蹤。內置高音量蜂鳴器，近距離內，可通過藍牙遙控讓Tag播放聲音。此外還支持丟失模式，填寫訊息後，拾獲者可通過NFC輕觸Tag獲取聯繫方式，方便歸還。

UWB版（國行版才有）可以搭配小米17 Pro、17 Pro Max、17 Ultra等機型實現，能顯示目標距離與方位，距離誤差達分米級，解決傳統防丟器不知方向的痛點。位置數據全程端對端加密，僅本人或授權用戶可查看，傳遞數據的設備保持匿名，且Tag本身不存儲任何數據與記錄。

搭載陌生Tag提醒功能，基於融合算法判定異常跟蹤行為，若檢測到陌生Tag長時間跟隨，手機會發出提醒，還可遠程讓其發聲，精準找出可疑設備。採用CR2032標準鈕扣電池供電，單顆電池日常使用可續航一年，低電量時App會提醒，更換便捷。

尺寸為46.5*31*7.2mm，產品淨重10g，支持IP67防塵抗水等級，可掛在雨傘、自行車等戶外用品上，無懼日常水花，適配多種使用場景。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】