華為手機回歸國際、vivo長炮黑科技、Lenovo摺屏手提｜MWC 26直擊

華為Huawei Mate 80 Pro手機回歸國際、vivo長炮黑科技、Lenovo摺屏3in1手提｜記者直擊西班牙巴塞隆拿 MWC 2026 的會場現場，今年各大品牌不再僅僅停留於硬體規格的競爭，而是全面邁向「AI 實體化」與「專業影像生態」。vivo 挑戰專業電影機的 X300 Ultra，再到華為 Mate 系列的全球回歸， MWC 2026 正式揭開了科技新生活篇章。



vivo X300 Ultra 主打專業級影片拍攝

vivo X300 Ultra 超長炮專業影像拍攝

vivo 在展場發表的 X300 Ultra 則將「流動影像」推向「電影系統」的層級。新機支援全焦段 4K 120fps 的 10-bit Log 及 Dolby Vision 錄製，打破了過往長焦或超廣角鏡頭在錄影規格上的限制。其 85mm 焦段配備了 3° OIS 專業防震技術，為創作者提供了極致穩定的電影級畫質。而且更在會場中展出最新「外置長炮」裝置，接上全新鏡頭後，可以最高伸延至400mm長焦拍攝，絕對會成為新一代的演唱會神器。

最新對應vivo X300 Ultra的外置400mm長炮鏡頭

Huawei Mate 80 Pro

華為Huawei Mate 80 Pro 全球回歸

華為今年在 MWC 以「Now is Your Run」為主題，高調宣布 Mate 80 Pro 正式回歸全球市場。這款旗艦手機採用了獨特的「雙空間環」設計，結合高強度玻璃與耐用尼龍纖維建築，展現出極致的現代美學。相機系統搭載了全新的「真實色彩鏡頭」，確保在混合光溫下依然能還原最精準的色準。

Huawei Watch GT Runner 2

在穿戴設備方面，華為 Watch GT Runner 2 成為運動愛好者的焦點。它搭載了首創的 3D 懸浮天線架構，配合智能定位演算法，即便在信號受干擾的高樓群中亦能精確紀錄跑步軌跡。新加入的「智能馬拉松模式」則化身手腕上的教練，提供賽前訓練建議及賽後深度數據分析。此外，具備 150 米潛水能力的 Watch Ultimate 2 綠色特別版亦首度亮相，採用鋯基液體金屬材質，再次推高了奢華智能手錶的門檻。

+ 1

聯想 Lenovo Legion Go Fold Concept 突破想像

聯想在 MWC 2026 展示了其對未來計算設備的瘋狂想像。最引人注目的是 Legion Go Fold 概念機，這款摺疊式電競手持裝置具備 7.7 吋的 POLED 顯示屏，展開後可達 11.6 吋，配合可拆卸控制器，既是掌機亦能變身為微型手提電腦。

+ 1

Nothing Phone (4a) 全新配色

走時尚簡約路線的 Nothing，今年在 MWC 會場旁放置了一個極具視覺衝擊力的塗鴉貨櫃，裡面展示了即將正式發布的 Nothing Phone (4a)。這款新機延續了品牌的半透明美學，並首次引入了藍色與粉紅色兩款大膽配色。

Phone (4a) 的機背設有 6 組 Glyph LED 燈效，相比過往更為精緻且具備更多自定義互動功能。雖然詳細規格有待 3 月 5 日的正式發表會，但現場展示的工程機運作流暢，顯示其搭載了高效能的 Snapdragon 晶片與 120Hz AMOLED 螢幕。 Nothing 亦同步展出了最新的 Headphone (a) 耳罩式耳機，再次強化了其「Built Different」的設計標籤。