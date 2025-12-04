手機充電器不拔會怎樣？消防員揭驚人真相　拿命「豪賭」絕不值得

工作社交用手機、玩遊戲用手機、刷劇用手機，手機已經成為現代人不可或缺的重要工具，離不開手機的我們，自然也離不開充電器，它成為了人們日常高頻使用的小物件。



為方便給手機充電，很多人會把充電器插在拖板上「隨時待命」，但是空載的充電器真的安全嗎？

據媒體報道，充完電不拔充電器是在拿命「豪賭」，消防員開展了一組實驗，將不同品牌的手機充電器插在插線板上，隨後用感應式測電筆分別測驗。

當感應式測電筆一靠近充電器時，綠燈迅速亮起，而且長時間沒有消失，這表示感應筆檢測到了感應電流，此時充電器帶電。

這表明充電器插在電源上，就算沒有連接手機也是在不斷工作，若一直不拔充電器，其使用年限就會縮短，當電子元件壽命到期後，很容易發生危險。

所以，正確的充電姿勢是「隨用隨充」，充完電就拔掉充電器，而且不要整夜充電，任何裝置都不是100%保險，一旦充電器的保護電路失效，或者電池本身存在質量缺陷而又沒有被及時發現，就可能引發火災。

充電時要避免手機受潮或進水，電池遇到水容易引起短路，在充電前要檢查電池和充電器有無受潮或進水現象，同時手機也不要放在木質傢俱或布質材料等易燃物上，降低安全隱患。

