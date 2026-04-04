Z世代擁抱「AI性戀」？過半人認同AI親密關係 專家警示情感依賴
撰文：快科技
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隨着AI普及，越來越多的人開始將情感寄託於AI伴侶，甚至形成一種新的性傾向——AI性戀。
近日，AI伴侶公司Joi AI發布2026年2月完成的最新調查，引發各界對AI親密關係的廣泛討論。這項覆蓋2500名活躍使用AI工具的Z世代、千禧世代成年人的調研顯示，55%的受訪者自認是AI性戀，對在性與親密場景中與AI互動持開放態度。
調查顯示，60%的參與者認為，與AI表達性慾比和人類互動更輕鬆舒適。臨牀神經心理學家希法莉・辛格（Shifali Singh）分析，社交焦慮的年輕人更傾向選擇AI作為無評判的互動對象，得以更自由地探索自身性慾。
與此同時，AI也成為不少年輕人的親密關係練習場：37%用AI練習調情約會技巧，31%會先在AI上探索新的親密偏好，再在現實中嘗試。
更受關注的是，61%的受訪者表示，與AI的性探索切實改善了自己的現實性生活；65%的人因此在現實親密關係中更具吸引力；60%的人通過AI發現了此前未曾意識到的自身性興趣。近半數受訪者坦言：
若技術允許，會考慮與AI發生性關係。
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不過，專家與相關機構也發出風險提醒。金賽研究所科學家賈斯汀・加西亞（Justin Garcia）指出，AI構建的關係多帶有交易屬性，缺乏真實人際關係中的雙向互動與情感回饋。
英國國民健康署（NHS）也警示，青少年愈發將AI聊天機器人當作心理治療替代品，極易引發情感依賴，甚至影響其成年後現實親密關係的構建。
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