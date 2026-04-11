iKKO MindOne Pro深度評測｜AI 語音翻譯功能打造高效辦公利器

IKKO Mind One 深度評測｜近年不少手機都深度整合人工智慧AI功能，最近來自國內HiFi耳機知名品牌 ikko 推出的 MindOne Pro 更被定位為迷你掌心的「AI手機」，更成為不少人口袋內的強大生產力工具。記者將新機入手實試了一星期，深入評測這款新機，在實際應用上能否真正值得使用入手。



iKKO MindOne Pro機身細細，只有手掌心的size，功能卻比想像中還要強。

掌心設計的外觀設計帶來新意

ikko MindOne Pro 在外型上明顯區別於主流智慧型手機，其四方的機身更接近於早期的多媒體播放器，這種設計為了提升單手握持的舒適度與操作便利性。機身採用了大量的金屬與高質感玻璃材質，觸感冰涼且扎實，展現出專業工具的精密感。最引人注目的設計莫過於機底的磁吸觸點與模組化接口，官方指可以讓用家之後外接不同的功能模組，例如高清音樂解碼及實體鍵盤等，機身輕巧之餘，亦可以隨時簡單擴展功能。

機身非常纖巧，用作second phone非常夠用

專屬 AI 按鍵提升操作效率

以 AI 為核心的手機，MindOne Pro 機身上方配置了專用的 AI 實體按鍵。當按實這鍵便可以隨時轉換進入AI專用介面，簡化的AI介面中，不單可以作出致電功能外，更可以簡單隨時轉換不同的AI功能。AI實測方面，在文字處理與語音轉譯的實測中，展現出極高的準確性，特別是在多語言翻譯與摘要提取功能上，能夠精準過濾冗餘資訊並產出邏輯通順的內容。而且其專用系統介面極其簡潔，主要聚焦於對話、錄音與文件管理。這種「專機專用」的設計邏輯，有效提升了使用者在處理複雜文案或進行深度思考時的專注度，讓 AI 真正服務於生產力。

機頂左方預設AI按鈕

雖然 MindOne Pro 並非以跑分數據為賣點，但其硬體配置仍需支撐流暢的 AI 運算與多工處理。搭載中高階處理器與充足的隨機存取記憶體，確保了系統在調度模型與處理大宗數據時不會出現明顯滯後。

一按專用鍵便可以轉換為AI功能為主的簡便介面

續航力方面，由於該設備無需承擔主機手機的高頻率螢幕顯示與社交軟體背景運行壓力，其電池壽命表現優異，單次充電足以應付兩至三天的中度工作需求。對於需要頻繁出差或參加長時間會議的專業人士而言，這種長效的續航表現確保了 AI 助手能隨時待命，解決了主機手機因 AI 運算過熱或耗電過快的問題。

攝影功能實戰

儘管攝影並非其核心功能，MindOne Pro 依然配備了不錯的攝像頭模組。從實測成像效果來看，其畫質表現中規中矩，在光線充足的環境下能拍出細節清晰的照片。然而，這顆鏡頭的實際用途更多是為了 AI 視覺識別而存在，例如掃描文件、識別 QR Code 或進行 OCR 文字提取。

可將主鏡頭反過來不同角度拍攝

拍攝效果雖不算非常出色，但都已經夠用。

在多媒體播放方面，如果大家另購專用keyboard，便可以增加DAC功能，提供了遠優於普通智慧型手機的音質表現，透過 3.5mm 耳機接口連接專業耳機後，能為用家提供高品質的聆聽體驗。

可另加錢購買鍵盤外殼

即插即用，亦可以當作外置電池使用

綜合各項測試及使用後感覺，ikko MindOne Pro 成功在手機與專業設備之間找到了一個平衡點。它不追求取代用家手中的 iPhone 或 Android 旗艦，而是補足了這些主機在 AI 交互、專業錄音與生產力專注度上的不足。將耗電量大、隱私敏感且操作頻繁的 AI 工作移交給 MindOne Pro，能讓主機手機回歸通訊與娛樂的本質。

專用鍵盤外殼單售$699

iKKO MindOne Pro 售價：$3,380