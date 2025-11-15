Router推薦選購　4個穿牆數據必看　避開2大陷阱位告别信號焦虑

最近幫鄰居大姐選路由器（Router）時發現，很多人買路由就像開盲盒——看着參數天花亂墜，買回家不是穿牆拉胯就是信號死角一堆。作為踩過三次坑才摸清門道的過來人，今天就把「選路由避坑心法」分享給大家，都是接地氣的大實話。



家庭Router選購指南：避開智商稅，挑對真有用

買Router要如何選？（AI生成圖片；01製圖）

一、穿牆效果好不好，先看這四個「硬指標」

1. 發射功率：不是越大越好，合法範圍才安全。

以前總以為「穿牆王」就得功率大，直到被懂行的朋友罵醒：國家早就規定民用路由器功率不能超過100mW！那些號稱「穿牆無壓力」的小品牌，要麼虛標參數要麼偷偷超功率，長期用可能影響健康。

舉個真實例子：我家樓下大爺貪便宜買了個「穿牆王」，結果測輻射時數值比手機還高，嚇得趕緊退了。買路由時記得問客服功率參數，敢標100mW以內的才靠譜。

2. 天線增益：數字大≠覆蓋廣，選對技術更關鍵。

新手容易被「7dBi高增益天線」吸引，覺得數字越大信號越強。但實際用下來發現，7dBi天線就像「激光筆」，射得遠但覆蓋面窄，放客廳時卧室角落信號反而弱。

3. 頻段選擇：別迷信5G，雙頻搭配才是王道。

剛換5G路由時，家裏抱怨「廁所刷抖音轉圈」。後來發現，5G雖然快，但穿兩堵牆就「力不從心」，反而是2.4G頻段更「耐造」。

4. 牆體材質：鋼筋水泥牆，再好的路由也得「認慫」。

給大家分享個扎心數據，信號穿過20cm厚的承重牆，強度直接腰斬（從-30dBm降到-60dBm）。如果家裏是複式樓，或者牆體裏鋼筋多，別指望單靠一個路由解決問題。

二、選購時這兩個「坑」，老司機都容易踩

1. 警惕「XXM路由器」的文字遊戲。

第一次看到「1200M路由器」時，我還以為能覆蓋1200米，結果鬧了大笑話——這裏的「M」是傳輸速率，和覆蓋距離半毛錢關係沒有！

2. 雜牌路由再便宜也別碰，售後能氣死人。

選路由就認TP-LINK、華為、華碩、鋭捷等這些老牌子，至少出問題能找到人修。建議在京東自營或品牌旗艦店買，趕上618/雙11活動，價格不比雜牌貴多少，但售後有保障。

總之，選路由器別光看廣告，多問問用過的人真實體驗。記住：沒有「萬能穿牆王」，只有「因地制宜」的搭配方案。希望大家都能告別「信號焦慮」，暢快上網不踩坑！

延伸閲讀：想網速更快更安全 4個Router不良使用習慣要改掉：使用壽命更長

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】