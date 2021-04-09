撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-04-09 17:50

內地一名女子早前因沒有更換爆裂的玻璃保護貼，令玻璃碎片插入指骨，更因此生出神經瘤，最後要動刀做手術將碎片取出。皮膚科專科醫生陳厚毅接受訪問時教大家一招自保，他又指大家如果不慎被玻璃割傷，盡量不要自行取出碎片，究竟為什麼呢？

不少人都曾有跌爆Mon貼經歷，不過並非人人都會馬上更換新保護貼，大概是覺得Mon貼只有少少裂痕，不影響使用手機。但其實只有一點裂痕，都有機會被微細的玻璃碎割傷。

玻璃Mon貼碎裂示意圖。

據《燕趙都市報》報道，杭州一名女子早前因「跌爆玻璃Mon貼」後又懶得更換，導致大拇指被玻璃碎片刺傷，長期刺痛，求醫後發現原來碎片一直在手指內而不自知，更因此長出神經瘤。真係睇字都覺得痛！

👇👇內地女照用爆裂Mon貼，碎片插手指嚇死人經過👇👇

就算想慳錢，最好都不要繼續用已經碎裂的玻璃保護貼！爆Mon唔換，玻璃碎片插皮膚嚴重有乜影響？皮膚科專科醫生陳厚毅話你知👇👇醫生教一招自保檢查【點圖放大看】👇👇

同場加映：手機保護貼5大選購重點 9H/3D真係有用？煲劇/打機選哪種Ｍon貼

保護貼選購指南｜2021年新款智能手機排隊推出，例如 Samsung S21 系列、小米 11 等等已經上市。買了新「玩具」，自然要好好愛惜，為屏幕加張保護貼是指定動作。市場上手機保護貼款式五花八門，下文教大家如何分辨，做個精明消費者。

以下《香港01》科技玩物記者就為大家整理了 5 個選購保護貼時需要考慮的要點，大家在為新機加上保護貼前可以參考一下👇👇👇按圖放大看詳細👇👇👇

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選購屏幕保護貼 5 大考慮，越貴越好？瀏覽全文：手機保護貼5大選購重點 9H/3D真係有用？煲劇/打機選哪種Ｍon貼

同場加映：Netflix 4月下架必睇21套電影/動畫 銀魂/死神/回到最愛的一天

隨著復活節長假期結束，Netflix在4月份也有相當多的電影及動畫即將下架。記者精選21套較多港人認識的好戲，包括《壞蛋獎門人》、《回到最愛的一天》（About Time）、《銀魂》等，把握最後機會在假期時一次過看吧！

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