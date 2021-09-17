iPhone 13預售︱5個立即要買iPhone 13的理由　功能以外有一關鍵

蘋果iPhone 13系列手機發布了，比iPhone 12系列發布的時候，關注度更高了。當大家看完發布會的時候，可謂幾家歡喜幾家愁，喜歡的人喜歡的要命，不喜歡的人已經快被煩死了。鑑於iPhone 12系列手機的銷量表現，iPhone 13系列手機一定也會大火大熱一整年。今天，我們總結了5個理由，告訴大家為什麼要第一時間去搶着買蘋果iPhone 13系列手機。



1、虛榮心神器，尤其是新的配色

不知道大家還記不記得前些年，每次蘋果發布新的iPhone手機之後，網紅圈、明星圈在第一時間開始瘋狂的曬單新款iPhone手機到手的照片。

的確，蘋果的iPhone手機在很多圈子內，是一種奢侈品，而非普通的手機產品，第一時間搶到並且用上iPhone 13系列手機能夠凸顯出你的身份高。尤其是每年蘋果都會為iPhone手機增加新的配色，這一次的iPhone 13系列也不例外。你拿着新配色的iPhone 13系列手機，一眼就能夠被大家認出，虛榮心的心態得到了莫大的滿足。

+ 6

2、A15仿生處理器，這個真的強

我們總是在攀比手機的性能，這一次蘋果iPhone 13系列手機帶來的是A15仿生處理器。A15仿生處理器採用了全新的6核中央處理器設計，具有2個性能核心和4個能效核心，CPU性能提升50%。同時具有5核圖形處理器和全新的16核神經網絡引擎設計，因此GPU能力提升30%，同時AI等方面的表現更優秀。

大家都知道蘋果iPhone手機是定製硬件和定製系統的匹配，iOS 15系統搭配A15仿生處理器，可以帶來更完美的性能體驗，畢竟不像是Android陣營那麼混亂。有了A15的輔助，我們日常運行系統、運行遊戲、運行iPhone一些特有功能都會更加流暢，就像是筆者去年更換到iPhone 12 Pro Max時的感受一樣。

相關圖輯：iPhone 13 Pro／13 Pro Max 懶人包▼▼▼

+ 5

3、更亮的屏幕，白天看的更清楚

使用蘋果iPhone 12系列手機或者更早版本的時候，是不是有一件事讓你很苦惱，那就是在太陽光強烈的户外，有時候真的看不清屏幕的顯示。現在不用擔心了，蘋果iPhone 13系列手機解決了這個問題，將屏幕的最高亮度提升25%，達到了1200尼特。

這一下，在強烈陽光照射下，我們終於可以看清楚手機上顯示的訊息了。

相關圖輯：iPhone 13 ／13 mini 懶人包▼▼▼

+ 5

4、1TB內存空間，這下不用抱怨沒地了

筆者身邊非常多的iPhone手機用户都在抱怨手機空間不足了，尤其是那些購買512GB存儲空間的iPhone用户，因為它們的APP巨多，軟件從來不刪除。所以即便是512GB版本的iPhone，空間也很快就滿了。

現在不用擔心了，因為蘋果為你推出了最高1TB存儲空間的版本，這個版本的iPhone 13 Pro Max手機價格是13599元。而且你要拍多少張照片和下載多少APP才能夠將1TB的空間佔滿啊？

相關圖輯：iPhone 12系列用戶應升級iPhone 13？拆解為何12 Pro最值得升級▼▼▼

+ 7

5、續航能力再創新高，這次真的抗一整天了

蘋果iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max兩台手機的續航能力已經很強了，筆者自己深有體會。沒想要這一次iPhone 13系列手機的續航能力再次提升，尤其是蘋果iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max兩台手機，續航最高提升2.5小時或者1.5小時，這一次真的能抗一整天了。

相關圖輯：iPhone 13新升級 粉紅機身／微距鏡頭／大容量 8類人最適合換機▼▼▼

+ 6

當然，篇幅有限肯定不能夠將蘋果iPhone 13系列手機的所有優點一次性的全部寫出來，比如新的Face ID設計讓瀏海屏的體積縮小了，雖然像素沒變但是攝像頭的參數升級和效果升級確實很強，屏幕的顯示色彩、刷新率的改變也帶來更好的效果。一代總比一代強，蘋果iPhone 13系列手機的升級還是能夠讓我們看得見的，因此你的錢包準備好了嗎？別忘了馬上就要去搶預售了。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】