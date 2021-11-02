太陽風暴／閃焰／天文現象｜近幾日手機突然接收不良、GPS 定位不準？竟然可能是因為太陽的關係？美國太空總署（NASA）在 10 月 29 日就觀測到一次太陽風暴，由於其所產生的帶電粒子將在日內抵達地球，預計通訊以及 GPS 衛星導航都會受到不同程度的影響。



太陽風暴，天文學上有專有名詞為「日冕物質拋射（coronal mass ejection）」，簡單而言即太陽表面的劇烈運動如火山爆發，將帶電粒子向宇宙外噴射，其可以觀測到的閃光為「太陽閃焰（Solar Flare）」。

日冕物質拋射現象示意圖（圖 NASA）

NASA 會因應太陽風暴的強度將其分成 A、B、C、M、X 級，而在 29 日觀測到的太陽風暴則屬 X1 級，即最高級別的太陽風暴中較為輕微的級別，在其之上會根據太陽風暴的強烈程度冠以不同數字，如 X2 就是 X1 的兩倍，而 X3 就是 X1 的三倍，如此類推。

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NASA 在 10 月 29 日觀測到的太陽閃焰，可見太陽中心位置發出強光（圖 NASA）

太陽風暴所產生的高水平 X 光可能造成高頻無線電通訊中斷，另外噴發出的帶電粒子抵達地球後，將會產生地磁風暴，影響地面與人造衛星之間的溝通、甚至破壞人造衛星。

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有紀錄以來人類曾經曆了數次大型的太陽風暴，1989 年一次中等強度的太陽風暴，曾摧毀加拿大魁北克水電公司的電網，並在加拿大東北部造成 9 小時停電，如果同樣程度的太陽風暴在今日來襲，將可能對今日人們賴以為維生的網絡設施做成相當大的威脅。

太陽活動以約 11 年為一周期，而在約 2019 年間開始進入第 25 周期上升期，預計太陽活動會在未來幾年達到顛峰水平（圖 cessi.in）

所幸今次的太陽風暴強度並不算太強，其所產生的輻射未能穿透大氣層對人體造成影響。然而據 NASA 透露，太陽表面活動從去年起進入上升期，因此更強的太陽風暴預料將在未來數年時間不斷發生。

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