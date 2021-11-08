應該不少讀者都試過被 Google 驗證考起，每次登入都要找一次單車﹑交通燈﹑消防栓，不過通常試幾次都總會成功。近日，台灣就有網民遇到可能是最難的一條問題，而在「Dcard」上求救，Google 今次竟要該網民在 9 張類似「星球」的圖片中，找出「平底鑊」！



在部分網站登入時，除了輸入帳戶資料外，有時更要回答 Google 問題驗證是否真人，近年 Google 就用圖片驗證取代了文字驗證，即用戶要在9張圖中，正確選出標題要求的物件，如消防栓﹑巴士﹑交通燈等。

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一般來說，這些驗證的圖片分辨不會太難，1~2次總能全對通過。近日台灣就有網民在「Dcard」上分享，自己被 Google 刁難的笑話。Google 要求這名網民在9張圖片中選擇「含有平底鍋」的圖片，但一看之下，這9張也是類似星球的圖片，完全看不出那個像平底鍋。

👇👇Google身份驗證要搵平底鍋？可能是最難的驗證問題👇👇

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有熱心網民就為「樓主」找到答案，原來這9張相是2015年，NASA在Twitter上分享的一張相，當時 NASA 邀請網民在 9 張相中找出木衛二（Europa），也就是中間左邊的那一張圖片，而其他是由挪威攝影師Christopher Jonassen拍攝的平底鍋相片，這是那拍攝系列「Devour」的作品，他認為每個平底鍋都有一個行星。

木衛二（Europa）

「Dcard」上的網民同時也分享其他極難問題，但大部分都是在圖片中找不到標題的要求。其實，如果Google提供圖片中找不到的話，只要直接按右下的「略過」即可，這也是Google完善資料庫數據和AI學習的目的。

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資料來源：Dcard

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