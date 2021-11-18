11.19 月偏食最佳觀賞地點時間、拍攝技巧 附直播連結｜11月又有特別天象可以觀看，本周五（11月19日）將會出現「月偏食」，看看何時及哪裏觀賞最好吧。



今年5月時曾發生一次月全蝕的現像，今次則是月偏食，不過這次月偏食的本影食分高達97.9％，非常接近全食的程度。今次月食過程中，月球在食時仍處於地平線以下，因此在大家在香港觀看到的月亮會帶食而出，非常特別。今次月球復圓的時間為傍晚6時47分，而整個月食的過程會在下午8:06完成，偏食時間約69分鐘。

香港太空館解釋表示，當太陽、地球和月球三者排列成一線，月球進入地球影子時，月食便會發生。月食可分為半影月食、月偏食及月全食三種。只有部分月球進入地球本影時則為月偏食。月偏食的過程可分為半影食始、初虧、食甚、復圓和半影食終五個階段。而今次月偏食發生時在香港只能看到最後兩個階段。

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最佳觀賞地點

今次整個月偏食過程在於東南偏東地平線至東面31°之間發生，只需要面向東及東北方而沒有障礙物的地點便可以觀賞整個月偏食。

天氣預測

根據天文台九天天氣預報，星期五（11月19日）天氣晴朗，不過天氣稍涼，小心在戶外觀賞時著涼。

下一次在香港可以觀看到的月食將會是2022年11月8日出現的月全食。

拍攝心得

台灣網誌天文館就分享了多個拍攝月偏食的美照心得，包括「月流跡攝影」、「間歇攝影」以及「擴大攝影」，每張都非常漂亮。

👇👇台灣網誌天文館分享3個拍攝月偏食方法👇👇

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知多些：為何月食必定在農曆十五日前後？



「月食」時，以地球來說，太陽和月球的方向相差為180度，所以月食必定發生在「望」（即農曆十五日前後）。由於太陽和月球在天空的軌道（黃道和白道）並不在同一個平面上，而是有約5度的交角，所以只有太陽和月球分別位於黃道和白道的兩個交點附近，才有機會連成一條直線，發生「月食」。

（太空館）

紅色月亮是凶兆？



雖然坊間有傳「血月」不吉祥，但其實紅色月亮是自然現象。當太陽光經過地球大氣層，藍色光會散射掉，而通過地球大氣折射效應，陽光中的紅色光線會偏折到沒有陽光直照的月球表面，故月全食時月亮呈暗紅色，並非因為不吉祥所致。

資料來源：太空館、台灣中央氣象局

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