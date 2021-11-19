SONY Xperia PRO-I挑戰同門黑卡7　「同款」1吋傳感器差距多大？

不久前，SONY發布了專業影像旗艦Xperia PRO-I ，售價$12,999。不過和售價相比，該機最吸引人的部分還在於其影像能力。事實上，這次SONY把最好的硬件塞進了Xperia PRO-I 手機上，搭載了1吋大底傳感器，還採用了蔡司調教過的手機鏡頭，支持可變光圈調節，315個對焦點幾乎覆蓋了整個畫面，還帶來了相機端的眼球追蹤、物體追蹤功能，並且支持光學防抖，演繹了什麼才叫做專業影像能力。



當然了，大家最關心的還是超大底的加入，這一次Xperia PRO-I搭載的CMOS源於SONY DSC-RX100M7（SONY黑卡7），當智能手機被「黑卡附體」後，想必大家也很好奇二者拍照上的不同，那麼筆者這裏也挑選了幾組試相，大家來一起感受下吧！

在第一組試相中，同樣的自然光線環境中拍攝的建築物照片，可以看到二者的色彩風格還是有些區別的，SONY Xperia PRO-I拍攝的照片畫面色調偏暖，亮度更高，色彩也較為豔麗，而黑卡7的試相色調稍冷。相機在畫面呈現上更多傾向於對各種訊息的採集，每一張試相中往往都會包含有十分豐富的訊息量，用户可以通過後期來選取自己喜愛的風格。相比之下，手機拍攝往往更在意第一觀感。

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除了色彩上的差異外，在第二組實際的畫質效果上，SONY DSC-RX100M7拍攝的照片中細節表現更加豐富。尤其是畫面邊緣部分，儘管SONY Xperia PRO-I採用了蔡司調教過的手機鏡頭，在專業的蔡司光學結構之下，其效果可想而知，邊緣圖像失真更小，帶來對比度和清晰度更好的高分辨率圖像，但和專業相機相比還是存在一些差距。

再來看第三組試相，可以看到SONY Xperia PRO-I拍攝的照片中牆體、樹木的色彩直觀看起來還是會更濃一些。另外在細節部分，SONY Xperia PRO-I鋭度不錯，對於建築細節把控也很到位，而且沒有那種很濃重的塗抹痕跡，不過畫質上沒有SONY DSC-RX100M7那麼紮實。

第四組在50mm焦段下拍攝的試相，SONY DSC-RX100M7拍攝畫面的整體亮度更高。不過，SONY Xperia PRO-I在暗部和亮部處的過渡更自然，而且HDR算法帶來了優秀動態範圍，保證天空不過曝的同時，背光處的建築細節也能看清，對比相機觀感也還不錯。

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到了夜間，第五組在光線複雜的場景下，得益於強悍的性能，Xperia PRO-I對於高光、噪點的抑制也很出色。從這一組夜景試相來看，底部骷髏頭模型兩側臉頰、兩邊的紅色絲綢上的高光均沒有溢出，還能清晰地看到輪廓細節；相比之下，SONY DSC-RX100M7出現了輕微的過曝。當然，在暗光場景下，二者在畫質上的差距比白天要明顯一些，放大後，Xperia PRO-I拍攝的骷髏頭模糊感要重一些。

我們再來看第六組夜景試相對比，Xperia PRO-I對光源高光壓制得很不錯，甚至連霓虹燈牌上的細節輪廓都清晰可見，廣告牌字體邊緣鋭利。而且畫面也很乾淨，基於1吋影像傳感器, Xperia PRO-I不僅提升了夜晚及暗光場景下的感光性能，也降低了黑暗環境下的畫面噪點，這使得畫面看起來也更純淨一些。

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坦率地講，即便SONY Xperia PRO-I搭載了相機「同款」一吋的大底傳感器，但畫質上和專業相機相比還是有很大差距的。但不管怎麼說，相機是專業拍照用的，而手機的拍照只是功能之一，況且這些年手機攝影的進步有目共睹，以前手機就是通訊工具，時至今日在拍照上已經能和相機「過幾招兒」，這本身就很值得驕傲了。正因如此，我們也別輕易下結論手機一定不如相機，畢竟未來還很長，隨着計算光學的進步，二者之間的差距也會越來越小。

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最後有話說：

再說回SONY Xperia Pro I這款手機，這款手機拍照很好，但和大家平時用的手機還不太一樣，其拍攝風格和操作未必是每個人都能接受的。不過，從專業性來說，SONY Xperia PRO-I有着極快的拍照速度、超強的對焦和追焦、可調光圈以及寬大的後期處理空間，這是很多智能手機所不具備的能力。

可以說，SONY Xperia Pro I兼具便攜的特性同時又有着專業影像能力，很適合作為專業相機的補充。總之，縱然SONY Xperia Pro I價格不低，但對於專業人士或者攝影愛好者而言，卻還是很值得選擇的！

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