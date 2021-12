蜘蛛俠:不戰無歸|MCU 蜘蛛俠電影新作《蜘蛛俠:不戰無歸(Spider-Man: No Way Home)》在正式上映!

一眾 Marvel Fans 當然是搶先在首日就入場先睹為快,不過在新劇情感動之餘,有消息就在網上流傳,指《不戰無歸》其實總共有 3 段片尾彩蛋,但就因為片長關係而被院線抽起不播!?



下文更會有《蜘蛛俠:不戰無歸》懶人包,入場前必睇!

網傳的《蜘蛛俠:不戰無歸》「第3段」彩蛋其中一格畫面(圖 YouTube)

官方答案:《不戰無歸》只有 2 條片尾彩蛋

其實早在《蜘蛛俠:不戰無歸》上映之前,Marvel、Sony 就已經在不同的平台宣傳中提到電影完結之後不要即時離場,因為與過往絕大多數的 MCU 電影一樣,今次《不戰無歸》一樣會有片尾彩蛋影片,而當時雙方所公開的彩蛋影片數量明確為「2」。以下先為大家簡單分析一下內容。

首段彩蛋影片內容承接《毒魔2》的彩蛋,指 Eddie Brock 及 Venom 意外來到 MCU 的蜘蛛俠宇宙,在與酒保一番對答(以及食了一餐霸王餐)之後就因 Dr.Strange 的咒語而被傳送離開,留下一丁點寄生體成為往後 MCU 蜘蛛俠電影的伏筆。👇👇👇

第二段彩蛋…嚴格上而言就其實就並非「彩蛋」,而是奇異博士 Dr.Strange 擔任主角的續集《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》的新預告片,不過當中的訊息量亦相當豐富。👇👇👇

當中提及了 Dr.Strange 在《不戰無歸》中為蜘蛛俠施咒改變現實的後果,又延續《WandaVision》中 Wanda 變成紅女巫後的劇情,提醒大家入場前最好先觀看完幾齣 Marvel 電視劇包括《WandaVision》、《LOKI》以及《What If…?》。

《不戰無歸》消失的第 3 段彩蛋是……?

言歸正傳,在首輪《不戰無歸》播映完畢後,在網上的壓倒性好評以外,就有消息指原本電影片尾有 3 段彩蛋,但有個別院線疑因片長關係而將之臨時抽起、引起網民熱議,有感不值網民甚至高喊「回水」。

而經查證以及各大戲院官方澄清,所謂的「第 3 段彩蛋」其實並不存在,而是個別院線中在《不戰無歸》正片前有放映的另一電影的預告片,只不過這電影卻又是另一蜘蛛俠系列新作《Spider-Man: Across the Spiderverse》,才會引起誤會。

「恰巧」此預告的開頭就以「同一時間在另一宇宙」的字眼開首,難免令人有所誤會(圖 YouTube)

《Spider-Man: Across the Spiderverse》的預告其實並非新片段,早在個多星期前已經被 Sony 正式公開,如有興趣的讀者可以按此連結跳轉到 YouTube 觀看。

