CES 2022｜Samsung公布新電視　Gaming Hub整合視像通訊雲端遊戲

Samsung正在全面改革其電視界面，它希望將你的許多遊戲需求集中在一個地方。通過遊戲中心，你將能夠直接從電視主屏幕上啟動控制枱遊戲，這樣你就可以更快地開始玩這些遊戲。



更重要的是，你可以從該中心訪問Samsung的新遊戲流服務。該公司早在10月份就預告了其在雲遊戲方面的最新嘗試。你將能夠把第三方控制器和耳機連接到兼容的電視上，所以你可能不需要購買額外的硬件來玩這個平台上的遊戲。

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根據Samsung分享的圖片，玩家可以從該中心訪問其他流媒體服務，如NVIDIA的GeForce Now、Stadia和PC遊戲平台Utomik。微軟在去年E3展會上宣佈，Xbox Game Pass的智能電視應用即將推出，所以也許這將在某個時候登陸遊戲中心。

該中心將在Samsung人工智能遊戲中心技術的幫助下提供精心策劃的遊戲推薦。有了新的遊戲欄，你將能夠定製你的體驗的各個方面，如視覺效果和設置。使用放大模式，你可以仔細觀察屏幕的各個部分，如最小地圖或日記條目。同時，超寬的多視圖將讓你在遊戲的同時觀看YouTube上你可能遇到困難的部分的演練--類似於PS5的活動卡。

Samsung在硬件方面也考慮到了遊戲玩家。它正在發布具有144赫茲更新率的4K和8K電視，這可以幫助遊戲看起來更順暢。GeForce Now在10月開始提供120幀的選項。

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