iPhone 16 Pro將會是Apple首款真全螢幕手機？　分析師有這樣解析

4月21日消息，據了解今天Apple分析師郭明錤發文表示，Apple可能會在2024年推出其首款全面屏智能手機，其中「iPhone 16 Pro」將是第一款配備屏下Face ID和屏下前置攝像頭的Apple設備。



郭明錤稱，「我認為真正的全面屏 iPhone 將在 2024 年問世。2024 年的高端 iPhone 將採用屏下前置攝像頭和屏下Face ID。弱光條件不利於前置攝像頭質量，而 ISP 和算法對於質量改進至關重要。」

分析師預測到了2024年，Apple會推出首款真全螢幕手機iPhone 16 Pro。

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郭明錤認為，Apple短期內不會推出搭載屏下Touch ID的iPhone ，同意分析師Ross Young 的說法「屏幕下的Face ID將出現在iPhone 16上，而Touch ID不會出現」。不過這一切還只是預測，感興趣的小夥伴可以繼續關注這方面的內容。

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