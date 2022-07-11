傳鴻蒙HarmonyOS 3.0將於7月27日發佈　同場還有旗艦級新品推出

已推送開發者公測的華為新代作業系統 HarmonyOS 3.0，普遍預期離正式發佈日子不遠。較早前有消息指，廠方或打算在 7 月 27 日舉行發佈會，屆時有可能宣佈消費者公測詳情。



普遍預期今月將正式面世的華為新代作業系統 HarmonyOS 3.0，早前有國內爆料達人「鵬鵬者駕到」在其微博帳號透露，廠方或將於本月底 7 月 27 日舉行發佈會。

消息指7月27日華為會舉行HarmonyOS 3.0發佈會外，同場還有新產品公佈。

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屆時除公佈 HarmonyOS 3.0 外，亦頗大機會同場宣佈，關於推送 HarmonyOS 3.0 消費者公測版詳情，讓現有 HarmonyOS 2.0 平台用家，能順次序率先體驗新代作業系統。

而除了宣佈 HarmonyOS 3.0 詳情外，文中亦提及華為有可能同場展示多款新產品，包括採用 Devialet 調音技術的 Huawei FreeBuds Pro 2 真無線耳機；可能採用定製版 Snapdrargon 888 晶片組的 2022 年新版 MatePad Pro 平板電腦，以及同走旗艦定位的華為筆電產品等作。

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