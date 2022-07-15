嚮往嘴平伊之助 33歲上班族每日做滾輪運動由小肚腩變六舊腹肌｜有云「肥仔肥妹都是潛力股」，網上不時都流傳有人堅持努力不懈之下成功減肥以至操練出完美身型的勵志故事，最近就有鬼滅之刃的「伊之助」分享自己操練肌肉500日的成果在推特上瘋傳，獲數十萬讚好和轉發。



由小肚腩操到變六舊腹肌、手瓜起輾

這位日本網民@InosukeWorkout是一位33歲上班族，當初看了《鬼滅之刃》後因為很喜歡裡面的角色「嘴平伊之助」，希望可以擁有和他一樣的身型，於是他決定開始每日用滾輪來操練肌肉，並且在推特上每日更新進度，順便分享他和愛犬的生活照。

由照片所見最初的他亦不算是肥胖，只是有些30歲以上男士常見小肚腩，當然和肌肉美形相去甚遠。而據說最初他只計劃連續做365日，但結果到現在已經500日了仍然在繼續每日操練，果然有人說健身、操肌會上癮不是沒有原因的。由開始操練的第一日開始計算，到目前為止他已經做了3萬次跪姿式滾輪和2萬次直腿式滾輪，體重也由開始第一日的70.1kg減到57.5kg，總共輕了12.6公斤。

👉2022動漫節重點前瞻 必搶暗黑柯柏文 戰損版Iron Man｜ACGHK 2022

按圖放大日本打工作滾輪操肌500日前後對比：



👉Twitter發表2022上半年遊戲相關推文統計 最多人討論是這款遊戲

不過如此驕人的成果背後是難得的堅持，因為不論是跪式滾輪還是直腿式滾輪其實都非常累人，平常沒操練的人大概做幾個已經累得要趴下來了，而他竟然能每日做100次堅持500日，這樣都沒能操出肌肉的話才是沒天理。

除了操練實況外，「伊之助」和愛犬的互動也十分有趣。https://twitter.com/InosukeWorkout/status/1541782962710007808?s=20&t=SCHYexWPhciwKGUuYbAe0A

👉騰訊暑假未成年限玩日曆公布｜盛傳放監日日有機打、最終竟然係咁

在500日里程碑公開成果之際，「伊之助」也表示因為需要到中東國家公幹數年，因此接下來不會再每日在推特發文，愛犬エマ亦將交給家人照顧。不過他也表示得來不易的伊之助身型不會半途而廢，即使在出差地仍會繼續做滾輪。

👉Diablo Immortal新手攻略｜職業選擇&快速升Lv方法 強力傳奇寶石

👉Diablo Immortal新手攻略｜早期10個必知心得小技巧 商城課金建議