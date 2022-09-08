外媒點睇新iPhone 14: 銀色靚仔咗 Dynamic Island正但有一個隱憂｜最新一輪蘋果發布會《Far Out》已於香港時間9月8日凌晨舉行，一口氣公布了多款新產品；其中最多人關注的當然是新一代iPhone 14，《香港01》科技玩物頻道已就今次發布會的新產品及其他內容進行詳細報導及介紹，但正所謂貨比三家，也不妨看看外國媒體及網民對於是次發布會及新iPhone的看法及評價。



新版銀色大改進 Dynamic Island有潛力但呢個位要小心

外國防疫逐漸解封，蘋果發布會也多了媒體親赴發布會現場上手玩蘋果新產品，如9to5mac上手玩新iPhone 14 Pro和Pro Max後報告，對今次新iPhone 14機身不鏽鋼邊十分讚賞；另一外國科技媒體TechCrunch的記者就大讚今代的銀色比以前大有進步，指以前iPhone的銀色機身色水較為渾濁，但今次就變成了十分明亮的銀色。至於新的顏色紫色，不少有上手玩的記者都認為這新顏色算是不錯，但亦未算令人特別興奮。

新一代iPhone終於推出

有關iPhone 14 Pro的新4800萬像素鏡頭攝影能力可見另文：



👉 iPhone 14 Pro影相更強4800萬像素主鏡頭表現提升2倍 附官方試相

👇詳解iPhone 14 / iPhone 14 Pro 分別👇



👇iPhone 14／14 Pro 與 13／13 Pro 規格對比👇



+ 7

iPhone 14的另一個重點則是取代了瀏海屏幕的「Dynamic Island」，而大部份有上手玩的媒體都Dynamic Island表示讚賞。Dynamic Island可簡單理解為一個可以互動的通知區，當用家用完一個App後回到Home或切換到其他畫面時，Dyanmic Island就會相應顯示該App的相關資訊。

Dynamic Island雖然只是小小一塊，但潛力無限

👉 蘋果發布會懶人包｜iPhone 14、Apple Watch Ultra、AirPods Pro2

例如正在播放音樂的話，回到Home之後Dynamic Island就會顯示正在播放的音樂的Thumbnail圖片；開啟計時器之後再回到Home，便會在Dynamic Island顯示計時器的圖示，用家也可直接點擊該圖示來對計時器進行操作。Dynamic Island也能顯示地圖導航資訊、活動日程及即時通合等等。大部份媒體上手試玩之後都對Dynamic Island的效果予以正評，不過也有人表示實際使用起來時可能會很易弄髒機身的前置鏡頭，算是一個小小隱憂。

至於在Android一早已有、現在iPhone 14也終於開始支援的「Always on display」，則和大家事前預想的大約一致，就是可以顯示一個較暗的鎖機畫面，提供時鐘等小工具；也可以選擇顯示wallpaper。

👉iPhone 14／Plus 14 Pro Max首日入手搶機必學3招（附直購連結）

對於不帶錶、習慣用手機睇時間的人Always on display十分好用

至於坊間的反應，在美國有不少聲音對美國版iPhone 14全面移除實體sim卡槽表示不滿，指對於會換於sim使用多於一部電話的用家非常不便，而且也無法在旅行時便利地使用預付sim卡。

👉 Apple Watch Ultra｜60小時電量 強大跑步﹑潛水數據追蹤功能！

👉 iPhone 14／14 Pro 揀邊部 iPhone 13／12邊部抵｜價錢、性能比較