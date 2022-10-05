小米12T Pro實機試｜年末性價比強作、2億像素鏡頭未夠「傻瓜」
小米Xiaomi 12T Pro實機試｜小米近年手機出品繁多，但年頭、年尾推出的正統小米手機系列卻甚少落空，而來到 2022 年 10 月，他們就在稍早前的新品發布會發表了年頭 Xiaomi 12 系列的「加強版」－ Xiaomi 12T 系列，而且火速宣布在香港發售。
小米「T」系列一向在年頭旗艦的基礎上加入市場上暫為罕見的嶄新技術，而今次的 Xiaomi 12T 系列中的高階型號 Xiaomi 12T Pro 亦一如既往，是小米旗下首部加入 2 億像素鏡頭的手機，究竟實際表現如何？《香港01》科技玩物記者就在稍早前取得實機並作一輪試玩。
Xiaomi 12T Pro 上手、質感稍微「平價化」
開箱後先看看機身外觀，坦白而言，對比起年頭推出的 Xiaomi 12 系列，Xiaomi 12T Pro 的整體質感是有些許落差，雖然機背的造型相像，但其採用滑面磨沙玻璃物料的曲面機背，在絕大部份的 POCO、Redmi 系列的機種上十分常見。雖然說手感好否屬主觀因素，但相較 12 Pro 獨特的粗糙質感，12T Pro 上手後的第一印象是較貼近一部中價位機種的。
然而，獨立以一部旗艦機而言，Xiaomi 12T Pro 的外型整體並沒有太明顯的失禮之處，至少在加大電量至 5000mAh、又帶有新型大尺寸拍攝元件的前提下，Xiaomi 12T Pro 的重量依然保持在 205g。
Xiaomi 12T 系列兩機分別
首先就對比一下 Xiaomi 12T，Xiaomi 12T Pro 在外型上與 Xiaomi 12T 分別不大，外觀上最主要可以區分兩機的就只有機背鏡頭，事關 Xiaomi 12T 主鏡頭用的是過去一年已經用上多次的 1.08億像素 CMOS，鏡頭在體積上比 2 億像素 CMOS 要細，故 12T Pro 的鏡頭位置相比之下會凸出些少。
而在機內配置上，Xiaomi 12T 就用上了 MediaTek 出品的 Dimension 8100 Ultra，雖然在定位上都屬於高階處理晶片，但性能上依然會稍遜於 Xiaomi 12T Pro 的 Qualcomm Snapdragon S8+ Gen1。
與舊機 Xiaomi 12 Pro 對比升級不大
作為年尾的一部「加強版」，不少人會對 Xiaomi 12T Pro 上有多少「升級」感到好奇，但如果仔細對比，或者會認為 Xiaomi 12T Pro 有點「明升暗降」的意味，到頭來更像一部「變奏版」多於一部「加強版」。
除卻上述提到的質感問題，Xiaomi 12T Pro 的屏幕對比 Xiaomi 12 Pro 其實是有明顯的降格，首先它改用平面設計而非 12 Pro 的曲面屏幕，拿上手的感覺會較為厚身，在成本上其實也較便宜。
另一方面，Xiaomi 12 Pro 的屏幕尺寸稍微縮小之餘，其實解像度亦有減少，小米將新的屏幕冠以「CrystalRes」的名號，然而真要對比的話，Xiaomi 12T Pro 真的不如 12 Pro 的屏幕高清，只不過人眼本身未必能用到如此高清的手機屏幕，亦是另一個事實罷了。
另外在配置上，Xiaomi 12T Pro 雖然用上了更強的 Qualcomm S8+ Gen1 晶片、又升級了拍攝鏡頭的像素規格，但相比起 12 Pro 上的三支 5000 萬像素鏡頭，Xiaomi 12T Pro 只是將成本一下子推到主鏡頭上，反而廣角鏡、微距鏡都只是＄2000 餘價位小米機的常見配置。
另外值得一提的，是小米就悄悄地拿走了 12T Pro 的無線充電功能，雖說依舊保留的 120W 超級快充的確已經十分好用，但相信沒有無線充電仍然會有不少用家表示不滿。
2億像素鏡頭試玩、略嫌未夠「傻瓜」
Xiaomi 12T Pro 的最大賣點，在於機背的主鏡頭，其首次採用了 1/1.22” 大尺寸的 2 億像素 CMOS，利用 16 合 1 Pixel Binning 方式輸出 1250 萬像素、像素尺寸達到 2.56µm 的相片，大大提升手機拍攝時的進光量、加快快門速度，有助提升手機散景效果，以及夜拍質素等等，另外高像素 CMOS 亦支援了原生的 2 倍無損變焦。
在像素規格上，Xiaomi 12T Pro 的確迎來了重大突破，然而從拍攝體驗的角度出發，這個鏡頭仍然有很多值得雕琢之處。
2 億像素加上像素合成的技術得出的結果，就是「大像素、大尺寸」 CMOS，在拍攝中遠距離的相片時，表現上乘，夜景表現亦令人十分滿意👇👇👇
散景太勁反成障礙？
另外大像素、大尺寸又意味著其散景表現會十分突出，如用於人像拍攝會有相當自然的效果；然而，小米似乎並沒有算盡大尺寸 CMOS 用在手機上的效果。
由於此鏡頭採用恆定 F/1.7 的光圈設定，加劇的散景效果令用戶拍攝近距離事物時的有效對焦區域縮小，在拍攝近物時很多時侯只能對清景物一隅、未能清晰拍攝事物的全貌，在未掌握鏡頭習性之前，更容易會出現錯焦、走焦的情況👇👇👇
雖然說只要多加「練習」，利用 Xiaomi 12T Pro 都可以拍出高質素作品，只是在現世代追求「Snapshot」式快拍的手機攝影而言，Xiaomi 12T Pro 就較為高手向、未能迎合大眾的「傻瓜機」取向。
善用 2 倍變焦實用性大
Xiaomi 12T Pro 的散景的確相當難用，這個時候就要留意一下 2 億像素鏡頭內置的 2 倍無損變焦，在拍攝時可以拉遠手機，那就可以抵消了光圈太大所做成的過度散景效果，而且未會破壞相片的質素👇👇👇
小米Xiaomi 12T 系列售價及香港上市詳情
全新Xiaomi 12T Pro 和 Xiaomi 12T 將於 10 月 6 日～12 日期間於 mi.com、小米之家、各大運營商及零售商開放預訂，兩個型號均提供黑色、銀色、藍色 3 種時尚顏色可供選擇，兩機記憶配置及售價分別為：
－Xiaomi 12T Pro（12+256GB），建議零售價＄4,799
－Xiaomi 12T（8+256GB），建議零售價 ＄3,999
預訂 Xiaomi 12T 系列可享 24 個月保養及 1 次 6 個月碎屏保障服務（總值＄ 629）及 YouTube Premium 服務 3 個月。另外，預訂 Xiaomi 12T Pro 可獲贈 Redmi Buds 4 淺藍色、預訂 Xiaomi 12T 則可獲贈小米無線行動電源 10,000。