小米Xiaomi 12T Pro實機試｜小米近年手機出品繁多，但年頭、年尾推出的正統小米手機系列卻甚少落空，而來到 2022 年 10 月，他們就在稍早前的新品發布會發表了年頭 Xiaomi 12 系列的「加強版」－ Xiaomi 12T 系列，而且火速宣布在香港發售。



小米「T」系列一向在年頭旗艦的基礎上加入市場上暫為罕見的嶄新技術，而今次的 Xiaomi 12T 系列中的高階型號 Xiaomi 12T Pro 亦一如既往，是小米旗下首部加入 2 億像素鏡頭的手機，究竟實際表現如何？《香港01》科技玩物記者就在稍早前取得實機並作一輪試玩。

Xiaomi 12T Pro 上手、質感稍微「平價化」

Xiaomi 12T Pro 採用的是磨沙玻璃機背（蔡浩騰 攝）

開箱後先看看機身外觀，坦白而言，對比起年頭推出的 Xiaomi 12 系列，Xiaomi 12T Pro 的整體質感是有些許落差，雖然機背的造型相像，但其採用滑面磨沙玻璃物料的曲面機背，在絕大部份的 POCO、Redmi 系列的機種上十分常見。雖然說手感好否屬主觀因素，但相較 12 Pro 獨特的粗糙質感，12T Pro 上手後的第一印象是較貼近一部中價位機種的。

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然而，獨立以一部旗艦機而言，Xiaomi 12T Pro 的外型整體並沒有太明顯的失禮之處，至少在加大電量至 5000mAh、又帶有新型大尺寸拍攝元件的前提下，Xiaomi 12T Pro 的重量依然保持在 205g。

曲面機背握在手上還是相當舒適的（蔡浩騰 攝）

Xiaomi 12T 系列兩機分別

首先就對比一下 Xiaomi 12T，Xiaomi 12T Pro 在外型上與 Xiaomi 12T 分別不大，外觀上最主要可以區分兩機的就只有機背鏡頭，事關 Xiaomi 12T 主鏡頭用的是過去一年已經用上多次的 1.08億像素 CMOS，鏡頭在體積上比 2 億像素 CMOS 要細，故 12T Pro 的鏡頭位置相比之下會凸出些少。

而在機內配置上，Xiaomi 12T 就用上了 MediaTek 出品的 Dimension 8100 Ultra，雖然在定位上都屬於高階處理晶片，但性能上依然會稍遜於 Xiaomi 12T Pro 的 Qualcomm Snapdragon S8+ Gen1。

與舊機 Xiaomi 12 Pro 對比升級不大

作為年尾的一部「加強版」，不少人會對 Xiaomi 12T Pro 上有多少「升級」感到好奇，但如果仔細對比，或者會認為 Xiaomi 12T Pro 有點「明升暗降」的意味，到頭來更像一部「變奏版」多於一部「加強版」。

除卻上述提到的質感問題，Xiaomi 12T Pro 的屏幕對比 Xiaomi 12 Pro 其實是有明顯的降格，首先它改用平面設計而非 12 Pro 的曲面屏幕，拿上手的感覺會較為厚身，在成本上其實也較便宜。

另一方面，Xiaomi 12 Pro 的屏幕尺寸稍微縮小之餘，其實解像度亦有減少，小米將新的屏幕冠以「CrystalRes」的名號，然而真要對比的話，Xiaomi 12T Pro 真的不如 12 Pro 的屏幕高清，只不過人眼本身未必能用到如此高清的手機屏幕，亦是另一個事實罷了。

將屏幕局部放大之後，都未見有相當大的瑕疵，顯然小米這方面的做法有一定作用（蔡浩騰 攝）

另外在配置上，Xiaomi 12T Pro 雖然用上了更強的 Qualcomm S8+ Gen1 晶片、又升級了拍攝鏡頭的像素規格，但相比起 12 Pro 上的三支 5000 萬像素鏡頭，Xiaomi 12T Pro 只是將成本一下子推到主鏡頭上，反而廣角鏡、微距鏡都只是＄2000 餘價位小米機的常見配置。

另外值得一提的，是小米就悄悄地拿走了 12T Pro 的無線充電功能，雖說依舊保留的 120W 超級快充的確已經十分好用，但相信沒有無線充電仍然會有不少用家表示不滿。

2億像素鏡頭試玩、略嫌未夠「傻瓜」

Xiaomi 12T Pro 的最大賣點，在於機背的主鏡頭，其首次採用了 1/1.22” 大尺寸的 2 億像素 CMOS，利用 16 合 1 Pixel Binning 方式輸出 1250 萬像素、像素尺寸達到 2.56µm 的相片，大大提升手機拍攝時的進光量、加快快門速度，有助提升手機散景效果，以及夜拍質素等等，另外高像素 CMOS 亦支援了原生的 2 倍無損變焦。

在像素規格上，Xiaomi 12T Pro 的確迎來了重大突破，然而從拍攝體驗的角度出發，這個鏡頭仍然有很多值得雕琢之處。

2 億像素加上像素合成的技術得出的結果，就是「大像素、大尺寸」 CMOS，在拍攝中遠距離的相片時，表現上乘，夜景表現亦令人十分滿意👇👇👇

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散景太勁反成障礙？

另外大像素、大尺寸又意味著其散景表現會十分突出，如用於人像拍攝會有相當自然的效果；然而，小米似乎並沒有算盡大尺寸 CMOS 用在手機上的效果。

由於此鏡頭採用恆定 F/1.7 的光圈設定，加劇的散景效果令用戶拍攝近距離事物時的有效對焦區域縮小，在拍攝近物時很多時侯只能對清景物一隅、未能清晰拍攝事物的全貌，在未掌握鏡頭習性之前，更容易會出現錯焦、走焦的情況👇👇👇

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雖然說只要多加「練習」，利用 Xiaomi 12T Pro 都可以拍出高質素作品，只是在現世代追求「Snapshot」式快拍的手機攝影而言，Xiaomi 12T Pro 就較為高手向、未能迎合大眾的「傻瓜機」取向。

善用 2 倍變焦實用性大

Xiaomi 12T Pro 的散景的確相當難用，這個時候就要留意一下 2 億像素鏡頭內置的 2 倍無損變焦，在拍攝時可以拉遠手機，那就可以抵消了光圈太大所做成的過度散景效果，而且未會破壞相片的質素👇👇👇

小米Xiaomi 12T 系列售價及香港上市詳情

全新Xiaomi 12T Pro 和 Xiaomi 12T 將於 10 月 6 日～12 日期間於 mi.com、小米之家、各大運營商及零售商開放預訂，兩個型號均提供黑色、銀色、藍色 3 種時尚顏色可供選擇，兩機記憶配置及售價分別為：

－Xiaomi 12T Pro（12+256GB），建議零售價＄4,799

－Xiaomi 12T（8+256GB），建議零售價 ＄3,999

預訂 Xiaomi 12T 系列可享 24 個月保養及 1 次 6 個月碎屏保障服務（總值＄ 629）及 YouTube Premium 服務 3 個月。另外，預訂 Xiaomi 12T Pro 可獲贈 Redmi Buds 4 淺藍色、預訂 Xiaomi 12T 則可獲贈小米無線行動電源 10,000。