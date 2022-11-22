搬新居自己會買電器、朋友亦可能會送家電做入伙禮物。最近有網民討論那款一時衝動購下的電器，最終發現它CP值極低，浪費金錢、阻地方、打掃也嫌麻煩。而那一款又是新入伙家庭必備的家電呢？



雪櫃、洗衣機無慮即決｜那一樣CP值最低不切實際？

最近在《Mobile01》討論區，有人表示明年就要收樓，開始盤算究竟應該買那些家電，於是就問問網友，除了電視、雪櫃、洗衣機、冷氣等必須品，還有甚麼家電值得一買？掃地機器人、按摩椅、乾衣機真的不切實際嗎？

雪櫃、洗衣機無慮即決｜那一樣CP值最低不切實際？

「唔等使家電」網民意見不一

乾衣機｜視家居情況有人非常需要



視乎家居環境，如果有日照、空氣流通，還有足夠空間，可能未必需要乾衣機。不過香港樓很多連窗都不太會開，空污嚴重、日照不足，衣服晒了兩天也不乾，最終有異味又要重新再洗，所以視乎居住環境，乾衣機對某些人來說是必需品。如果想買乾衣機，可參考消委會46款乾衣機評測，點擊收看更多……

甚麼家電值得一買？吸塵機械人、乾衣機真的不切實際嗎？

👇👇消委會46款乾衣機規格比較：排氣式電動乾衣機👇👇

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掃地機器人｜地方不大買吸塵機就夠



如果對地板清潔要潔癖，幾乎每天也想掃地拖地，拖掃兩用的機械人是值得購買。但相反如果空間本身就不多，要求也不那麼嚴謹，買部性能好一點的吸塵機更實際。而且有專家提醒，掃地機器人開動時其實會令室內揚塵翻倍，甚至可達PM2.5紅害等級，使用時一定要戴口罩，清掃到完畢後一個半小時內，幼兒最好不要待在室內，想知更多吸塵機械人使用陷阱？誤用越吸越污糟？點擊收看更多……

掃地機器人｜地方不大買吸塵機就夠

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電動按摩椅｜絕對後悔3個月想搬走



網民對按摩椅的反應最一致，都是：「絕對不要買」有人表示以前曾經以後買一部給辛勞一天的自己鬆一鬆，花了大錢其實很少用，搬家時想直接掉棄又覺得浪費。於是將舊樓出租時，就留了椅子給租客，3個月後他就要我找人搬走。（笑）不過，可能你仍然很需要購買一張「天王椅」，想知按摩椅選購貼士，收看更多……

有網民將舊樓出租時，留了張電動按摩椅給租客，3個月後租客就要求找人搬走

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網民選出後悔太遲買的家電：洗碗機

很多人的興趣是「煮野食」，但很少人的興趣是「洗碗」，每次吃完飯，大家都不想洗。不少網民都同意「我很後悔！是後悔太遲買洗碗機，有了它我沒有再爛手，而且真的比較慳水。」「屋企冇再因為邊個負責洗碗而發生爭執，家庭氣氛和諧。」「洗碗機是婚姻幸福泉源」「近年最不後悔購買的家電」

消委會曾發表洗碗碟機測試報告，列出12個使用洗碗碟機的貼士！原來杯杯碟碟和砂煲罌罉擺放洗碗碟機的位置都有講究，有些物料更加不能胡亂入機！

👇👇消委會測評25款洗碗碟機👇👇

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消委會12個洗碗碟機貼士 鍋具放上下層都有講究 附25款評測報告